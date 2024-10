Governador reafirma apoio ao Porto Meridional de Arroio do Sal e destaca relevância para competitividade do RS

O governador Eduardo Leite reafirmou nesta quinta-feira (31/10) o apoio do governo ao projeto do Porto Meridional de Arroio do Sal. Durante a manhã, Leite e os secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e de Comunicação, Caio Tomazeli, se reuniram no Palácio Piratini com representantes da concessionária do futuro empreendimento.

“O governo do Estado tem o compromisso de apoiar e agilizar o processo de implantação do porto, que deverá iniciar suas obras em 2025. O Porto Meridional representa um avanço estratégico para a infraestrutura do Rio Grande do Sul, com um ponto logístico essencial para escoar a produção. Faremos todos os esforços para garantir a viabilidade do projeto, tanto na obtenção das licenças ambientais quanto na infraestrutura necessária para o pleno funcionamento do porto”, afirmou o governador.

A instalação do Porto no Litoral Norte garantirá uma posição estratégica, próxima da região da Serra, o que beneficiaria o escoamento da produção do polo metal-mecânico, por exemplo. Leite reforçou que a construção do Porto de Arroio do Sal não implicará em redução de investimentos no Porto de Rio Grande e que serão adotadas todas medidas necessárias para a manutenção da competitividade do terminal localizado na Zona Sul do Estado.

"Faremos todos os esforços para garantir a viabilidade do projeto", ressaltou Leite -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Sobre o Porto Meridional de Arroio do Sal

O Porto Meridional de Arroio do Sal será implantado em formato de Terminal de Uso Privado (TUP) e terá a concessão administrada pela Porto Meridional Participações S/A. Além de reduzir custos logísticos, o porto permitirá maior agilidade no escoamento de produtos. A partir desse projeto, a economia do Estado se beneficiará com novas rotas comerciais e ampliação da capacidade de exportação.