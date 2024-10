Moderna e funcional: Inaugurada a nova sede da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco

Uma Sessão Solene, na noite da quarta-feira (30/10), marcou a inauguração da nova sede do Poder Legislativo de Coronel Bicaco. Autoridades locais, convidados, representantes de entidades, edis eleitos no último pleito e nomes que ocuparam cargos no Executivo e Legislativo prestigiaram o evento.

A cerimônia iniciou na parte externa do prédio com a leitura de breve histórico da Câmara Municipal de Vereadores – criada em 1964 –, e das principais etapas da construção da nova sede. Na sequência, ocorreu o descerramento da placa de inauguração.

Posteriormente, na porta de entrada do plenário, o presidente Luiz Flávio Rangel, e o vice-presidente, Itamar Sartori, ao lado dos demais vereadores, realizaram o descerramento da fita simbólica.

Os legisladores que se manifestaram na Sessão Solene lembraram do intervalo de vários anos desde a aquisição do terreno até a conclusão do novo prédio. Eles também destacaram a modernidade, comodidade e, principalmente, a facilitada acessibilidade ao plenário e outras repartições do Legislativo Municipal.

A construção:

O terreno que recebeu a nova sede foi adquirido em 2007, entretanto, por mais de uma década foi utilizado para estacionamento de veículos. Em 2020, aconteceu a elaboração do projeto arquitetônico e as obras começaram em maio de 2021. O investimento previsto era de R$ 739 mil.

O imóvel possui 312,13 metros quadrados de área construída, sendo composto por plenário, sala da presidência, espaços para bancadas partidárias, banheiros e repartições para funcionamento interno.

Plenário leva o nome de ex-prefeito:

Antes de ser eleito prefeito, Jacy Luciano de Souza foi vereador em duas oportunidades: de 1964 a 1969 e de 1973 a 1977. Ele chefiou o Executivo de Coronel Bicaco durante três mandatos (1977-1983, 1989-1992 e 2001-2004).

Jacy Luciano de Souza faleceu em agosto de 2008.