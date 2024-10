Com nova etapa do Avançar Mais, governo alcança quase R$ 1 bilhão investido na Saúde em quatro anos

O governador Eduardo Leite, acompanhado pela titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, anunciou, nesta quinta-feira (31/10), uma nova fase de investimentos do programa Avançar Mais na Saúde, que destinará R$ 128,7 milhões para 52 hospitais, em 48 municípios. Com o valor anunciado, o governo do Estado atingiu a marca de R$ 952,1 milhões investidos na rede de saúde gaúcha desde o início do programa Avançar, em 2021. O montante reflete a preocupação do governo em garantir para a sociedade um sistema de saúde cada vez mais completo, que ofereça qualidade ao cidadão.

Leite relembrou os momentos difíceis das contas do Estado e ressaltou a importância de um investimentos como o que foi anunciado. “Um Estado que até pouco tempo atrasava salários e devia mais de R$ 1 bilhão para hospitais, hoje não só quitou essa dívida como passou a investir o mesmo montante em qualificação da rede de saúde. Essa é a dimensão da virada de jogo que promovemos com a ajuda de muita gente, especialmente os profissionais de saúde, que persistiram nos momentos mais difíceis. Voltamos a sonhar e investir naquilo que muda a vida das pessoas. Juntos, vamos realizar muitos novos sonhos pelo futuro do Rio Grande”, afirmou.

Os recursos do Avançar Mais na área da saúde tem como focos a qualificação da rede hospitalar, melhorias na atenção primária, com reformas e ampliações de Unidades Básicas de Saúde, bem como o incremento da assistência farmacêutica, com ações nas estruturas físicas de Farmácias Básicas Municipais. Do valor anunciado, R$ 19,4 milhões são vinculados ao Plano Rio Grande, programa de reconstrução do Estado após enchentes de maio.

O maior volume de investimento será destinado a obras em hospitais da rede estadual. A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas terá R$ 16,1 milhões para a reforma e a ampliação da unidade de oncologia. O segundo maior repasse será para o Hospital Geral de Caxias do Sul, que receberá R$ 11,6 milhões para obras no centro obstétrico e no serviço de diagnóstico por imagem.

Arita ressaltou a importância dos hospitais e das instituições beneficiadas com os recursos. “O dia de hoje tem vários significados. Eu diria que estamos saindo de meros sonhos para mostrar que o Rio Grande do Sul é forte e aguerrido. Cada vez que vamos ao interior e que visitamos algum desses hospitais, percebemos como os recursos estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Essas instituições cumprem um papel importante de retaguarda, evitando que a população precise seguir para procedimentos de maior complexidade”, explicou.

A presidente da Federação das Santas Casas e dos Hospitais Sem Fins Lucrativos do Rio Grande do Sul, Vanderli de Barros, expressou sua gratidão pela atenção dada à rede hospitalar: “Quero agradecer o processo de recuperação da autoestima em nossos hospitais. Esse é o sentimento em todos os lugares do Rio Grande, pois somos tratados com esse olhar especial. Quem esteve presente na construção da história do sistema de saúde sabe quantas foram as dificuldades. Precisamos recuperar a memória para darmos valor a cada momento, da mesma forma que é importante mantermos a seriedade em relação a aplicação dos recursos”.

Reconstrução e resiliência

Instituições atingidas pelas enchentes de maio também estão incluídas entre os investimentos anunciados nesta quinta-feira. O Hospital Pronto Socorro de Canoas receberá R$ 10,5 milhões, que serão aplicados na compra de equipamentos para o centro de diagnóstico por imagem, o centro cirúrgico e a central de medicamentos esterilizados, permitindo a retomada dos atendimentos. Outro hospital beneficiado é o São Lucas, de Porto Alegre, que terá à disposição R$ 5,6 milhões para aquisição de equipamentos hospitalares do centro cirúrgico.

Serão repassados ainda R$ 2,78 milhões ao Hospital Regional de São Jerônimo para a reforma das unidades de pronto socorro e internação, bem como da maternidade/pediatria. A Fundação Hospitalar de Rolante, que ficou com todo o primeiro andar submerso na enchente e foi obrigada a transferir pacientes, receberá R$ 500 mil do programa Avançar Mais para adotar um sistema de proteção contra inundações.

Obras e equipamentos

Entre os investimentos previstos, o maior valor, R$ 5,7 milhões, é para aquisição e instalação de um aparelho de ressonância magnética e de uma torre de vídeo para o Hospital Universitário de Canoas. O Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, terá R$ 5 milhões para equipar o centro cirúrgico com torre de vídeo, perfurador pneumático, aparelhos de ultrassom e raio-X fixo, entre outros.

Para obras, além dos investimentos em Pelotas e Caxias do Sul, o Estado ainda vai financiar com R$ 9,5 milhões a ampliação da área física para o novo centro cirúrgico do Hospital de Clínicas Ijuí, localizado no município de mesmo nome. O Hospital São Camilo, em Esteio, receberá R$ 1,9 milhão para revitalizar a fachada principal e a central de gases medicinais. Também serão repassados R$ 2,4 milhões para reforma e ampliação do bloco cirúrgico do Hospital Comunitário de Nonoai.