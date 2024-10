Hospital Infantil Joana de Gusmão realiza cirurgia inédita de reconstrução de laringe em criança de dois anos

Fotos: Camila Nadler/ HIJG

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), pertencente à Secretaria de Estado da Saúde (SES), foi palco de uma cirurgia inédita na unidade na manhã desta quarta-feira, 30. Iniciada às 9h30, a operação corrigiu uma rara má-formação de membrana laríngea em uma criança de dois anos que, desde os primeiros dias de vida, depende de suporte ventilatório e usa traqueostomia para respirar.

O procedimento, que teve duração de aproximadamente três horas, incluiu a reconstrução da laringe e a colocação de um molde para possibilitar a recuperação da área afetada. A cirurgia, poucas vezes realizada no estado, contou com o auxílio de uma equipe especializada do Hospital Infantil, conduzida pela experiente Dra. Rebecca Christina Kathleen Maunsell, otorrinolaringologista pediátrica especialista em cirurgias de laringe e professora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Janaína Jacques, médica otorrinolaringologista do HIJG que, junto com o dr Felippe Flausino, auxiliou a especialista, destacou a importância da operação e do aprendizado. “É uma cirurgia que nós nunca realizamos no Hospital Infantil. Com o auxílio da Dra. Rebecca, que em função do Congresso de Otorrinolaringologia se dispôs a vir e operar conosco esse caso incomum, conseguimos atender e melhorar a qualidade de vida dessa criança”, explicou.

Foto: Reprodução/Secom SC