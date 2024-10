Outubro Rosa: Associação de Voluntários oferece empréstimo de perucas a pacientes oncológicos de Santa Catarina

Foto: Freepik

A perda de cabelo durante o tratamento oncológico é uma experiência desafiadora para muitas mulheres, afetando não apenas a aparência, mas também a autoestima – um fator essencial para enfrentar a doença. A Associação de Voluntários do CEPON (AVOC) desempenha um papel solidário fundamental: o empréstimo de perucas a pacientes em tratamento contra o câncer. Essa iniciativa vai além da estética, promovendo a humanização do atendimento e fortalecendo o bem-estar emocional das mulheres durante a luta contra a doença.

A AVOC oferece, durante todo o ano, o empréstimo gratuito de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer de todo estado de Santa Catarina. Essa iniciativa, voltada à humanização do atendimento oncológico, tem como principal objetivo ajudar mulheres a lidar com a perda de cabelo causada pela quimioterapia, contribuindo para a recuperação da autoestima.

“O empréstimo de perucas é uma das atividades mais importantes da nossa instituição, devido ao impacto positivo que tem na autoestima dos pacientes. Atualmente, com o bom estoque de perucas, atendemos pacientes oncológicos de todo o Estado de SC, independentemente de serem do CEPON. Basta trazer um documento comprovando ser paciente oncológico”, explica o presidente da AVOC, Mário Honorato.

A atuação do voluntariado faz parte da política de humanização realizada no CEPON, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES). “O trabalho voluntário oferece apoio emocional e cuidados que complementam o tratamento médico, promovendo dignidade e qualidade de vida aos pacientes”, destaca o diretor-geral do CEPON, Dr. Marcelo Zanchet.

Como doar cabelo?

A AVOC também recebe doações de cabelo para reforçar seu banco de perucas, que são confeccionadas por profissionais parceiras. O cabelo doado deve ter, no mínimo, 20 centímetros e pode ser natural ou com química. É essencial que as mechas estejam limpas, secas e amarradas. As doações podem ser entregues diretamente na sede da AVOC, no CEPON (Rod. Admar Gonzaga, 655 – Itacorubi, Florianópolis).

