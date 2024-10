Dia da Reforma: confira em quais cidades da região é feriado nesta quinta-feira

Pelo menos 16 cidades da Região Noroeste celebram o Dia da Reforma Protestante com feriado municipal nesta quinta-feira (31): Alegria, Boa Vista do Buricá, Crissiumal, Dezesseis de Novembro, Doutor Maurício Cardoso, Horizontina, Independência, Novo Machado, Porto Mauá, Porto Xavier, Quinze de Novembro, Santa Rosa, São José do Inhacorá, São Paulo das Missões, Três de Maio e Tuparendi.

São Martinho também comemora a Reforma Protestante com feriado, no entanto, lei municipal publicada em 2019 reserva o último sábado de outubro para o feriado na cidade. Na região Norte, Iraí é uma cidade que também deve ter feriado municipal. A lista completa de municípios com feriado municipal pode ser acessada no Portal Luteranos (clique aqui).

Martinho Lutero foi um monge e teólogo, nascido em Eisleben, Alemanha, em 10 de novembro de 1483 e falecido em 18 de fevereiro de 1546, na mesma cidade. No dia 31 de outubro de 1517, tornou públicas 95 teses que entendia serem de grande importância para o fortalecimento da fé cristã em seu tempo. O fato desdobrou-se no movimento protestante que deu origem a inúmeras denominações religiosas e à reformulação dentro da própria Igreja Católica.

O movimento iniciou na Alemanha, no século XVI, e se espalhou por toda a Europa. Chegou ao Brasil em São Leopoldo-RS com a imigração alemã em 1824. De São Leopoldo avançou estado adentro chegando a Montenegro. No processo de colonização, houve a integração com outros povos o que contribuiu para a expansão das religiões pelo Brasil