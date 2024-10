Estado inicia a entrega de 120 câmaras frias para conservação de vacinas

Com o objetivo de modernizar o parque de equipamentos da Rede de Frio Regional e garantir mais segurança na conservação de vacinas, a Secretaria da Saúde (SES) entregou 41 câmaras frias para 14 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) que não possuem sistema de gerador instalado na sede. A entrega foi realizada nesta quarta-feira (30/10) na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) e é a primeira etapa de entrega de um total de 120 câmaras frias que estão sendo adquiridas pelo governo do Estado.

Os novos equipamentos possuem bateria com autonomia de até 36 horas, garantindo a conservação das vacinas em temperatura de refrigeração, mesmo em casos de falta de energia elétrica ou problemas na rede externa. As 14 coordenadorias contempladas nesta etapa atendem 324 municípios gaúchos.

“As câmaras frias são fundamentais para a segurança e a manutenção da temperatura necessária, garantindo que os imunizantes cheguem aos municípios em condições ideais”, ressaltou titular da SES, Arita Bergmann. Com a aquisição das novas câmaras frias, o Rio Grande do Sul irá atualizar 100% dos equipamentos da Rede de Frio Regional.

Presente no ato de entrega, o secretário-adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, Rivaldo da Cunha, parabenizou a iniciativa de modernizar o parque de equipamentos. “O Programa Nacional de Imunizações é, talvez, a maior política de saúde pública que o Brasil implementou nos últimos 50 anos”, salientou, ao defender a importância da vacinação para a saúde pública.

“Qualificar a Rede de Frio Regional é uma luta de muito tempo e essa atualização dá mais segurança para o nosso trabalho, garantindo a qualidade da vacina que chega ao braço da população”, disse o coordenador da 12ª CRS, de Santo Ângelo, Rodrigo Reis. Além da bateria, as novas câmaras possuem sistemas de alarmes para quedas ou interrupções de energia.

Uma segunda etapa irá destinar 43 câmaras frias para regionais e outras 36 ficarão em reserva na Divisão de Gestão de Patrimônio da SES e servirão para envio às coordenadorias que necessitem de ampliação de espaço de armazenamento. O valor total do investimento na aquisição das 120 câmaras frias foi de R$ 1,3 milhão, sendo R$ 64,3 mil provenientes do Tesouro do Estado e o restante do Governo Federal.

Coordenadorias contempladas

(CRS – Município sede – Número de câmaras frias novas entregues)

2ª CRS – Frederico Westphalen – 2 câmaras frias

3ª CRS – Pelotas – 4 câmaras frias

4ª CRS – Santa Maria – 4 câmaras frias

5ª CRS – Caxias do Sul – 4 câmaras frias

7ª CRS – Bagé – 3 câmaras frias

9ª CRS – Cruz Alta – 2 câmaras frias

10ª CRS – Alegrete – 2 câmaras frias

12ª CRS – Santo Ângelo – 4 câmaras frias

13ª CRS – Santa Cruz – 2 câmaras frias

14ª CRS – Santa Rosa – 3 câmaras frias

15ª CRS – Palmeira das Missões – 2 câmaras frias

16ª CRS – Lajeado – 3 câmaras frias

17ª CRS – Ijuí – 3 câmaras frias

18ª CRS – Osório – 3 câmaras frias