Outubro Rosa: Lacen promove palestra sobre prevenção do Câncer de Mama aos servidores

Foto: Divulgação / SES

Unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) realizou nesta quarta-feira, 30, a palestra Câncer de Mama: como podemos prevenir? aos seus servidores e convidados. O objetivo foi conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama e ocorreu no auditório do Lacen, em Florianópolis.

“Todos os anos, durante o Outubro Rosa, realizamos um evento voltado para os colaboradores do LACEN, que possui uma equipe composta por 75% de mulheres. Também convidamos as demais diretorias da Superintendência de Vigilância em Saúde para reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama, o tipo de câncer mais comum entre as mulheres”, explica a diretora do Lacen, Marlei Debiasi.

O intuito da palestra foi discutir a importância do rastreamento e oferecer orientações sobre como incorporar medidas preventivas no dia a dia. “Este é um tema importante, uma vez que o câncer de mama, quando diagnosticado em estágio localizado, apresenta uma taxa de cura superior a 80% se tratado precocemente. E, ao longo da palestra compartilhei algumas informações sobre as opções de tratamento, mas a ênfase realmente é a prevenção”, ressaltou a médica residente em oncologia do Cepon, Dra. Denize Bodnar, que conduziu a palestra.

Atualmente, o Lacen dispõe de uma equipe de 208 servidores na unidade de Florianópolis, que inclui farmacêuticos bioquímicos, biólogos, médicos veterinários, químicos, psicólogos, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, técnicos administrativos, técnicos em informática, motoristas e agentes de manutenção, incluindo terceirizados. Nos laboratórios regionais, que possuem 42 servidores, trabalham farmacêuticos, bioquímicos, biólogos e técnicos de laboratório.

Integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS), o Lacen se consolidou como um componente essencial da vigilância em saúde, atuando em conjunto com a vigilância sanitária e epidemiológica. A instituição conta com uma unidade central em Florianópolis, além de cinco laboratórios regionais localizados em Chapecó, Joaçaba, São Miguel do Oeste, Joinville e Criciúma, assegurando atendimento a todos os 295 municípios do estado.