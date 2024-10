Palmitinho anuncia instalação de unidade do Corpo de Bombeiros Misto para atender microrregião

O prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello, e o vice-prefeito, Elisandro da Silva, participaram de uma audiência em Porto Alegre na última semana, onde foi anunciada a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros Misto no município. A nova unidade será sediada em Palmitinho e atenderá os quatro municípios da microrregião: Palmitinho, Pinheirinho do Vale, Vista Alegre e Taquaruçu do Sul.

O encontro contou com a presença do deputado estadual Cláudio Tatsch (PL) e do assessor parlamentar Gervásio Santana, que é natural de Palmitinho e tem colaborado nas tratativas para a implementação do projeto.

Com o anúncio, a iniciativa entra na fase final de planejamento. O próximo passo será a assinatura de convênios entre o Corpo de Bombeiros Militar e as prefeituras dos quatro municípios participantes, formalizando o compromisso de apoio ao projeto. Está prevista, ainda, a liberação de um caminhão de bombeiros para a guarnição e uma caminhonete para uso da unidade em Frederico Westphalen, ambos essenciais para fortalecer a estrutura de atendimento na região.

A unidade será instalada em um espaço cedido pela prefeitura de Palmitinho e contará com a atuação de bombeiros militares e civis. Os municípios envolvidos também se comprometeram a ceder servidores municipais para compor a equipe da nova unidade, assegurando um efetivo mais robusto para as demandas locais de segurança e emergências.