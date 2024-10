Tecnologia a laser aprimora tratamentos dermatológicos

Imagem de kroshka__nastya no Freepik

Uma pesquisa recente revisou 92 trabalhos científicos relevantes desenvolvidos nos últimos 20 anos e revelou que as tecnologias a laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) transformaram a dermatologia de forma significativa para o rejuvenescimento e para determinadas doenças de pele.

De acordo com o estudo, compartilhado pela revista Veja, o laser proporciona benefícios cumulativos para melhora na densidade do colágeno e na elasticidade da pele ao longo do tempo.

A tecnologia produz radiação eletromagnética utilizada com diversas finalidades e, na dermatologia, atinge determinado “alvo” na pele promovendo sua modificação física, química ou biológica, como define a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

O médico dermatologista Dr. Eduardo Álvares chama atenção para a tendência do uso de diferentes tipos de lasers em tratamentos dermatológicos. “A dermatologia tem se tornado cada vez mais tecnológica e os tratamentos a laser estão aqui para ficar. A cada ano, novos dispositivos são lançados, trazendo uma infinidade de tecnologias e funções diferentes que podem transformar a experiência do paciente”.

Dr. Eduardo Álvares atua em Goiânia (GO) com o uso de tecnologias avançadas para tratamentos para pele, rosto e corpo. O dermatologista informa que utiliza diversos equipamentos em sua clínica, como os Lasers Morpheus, Liftera, Fotona StarWalker e CoolSculpting, além de tratamentos estéticos dermatológicos mais populares, como preenchimento, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e botox (Toxina Botulínica).

De acordo com o Dr. Eduardo Álvares, antes de fazer qualquer procedimento, é importante se atentar aos principais lasers e tecnologias utilizados e permitidos atualmente no Brasil de acordo com as certificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - e para que estes são indicados:

Morpheus: indicado para tratar flacidez na face e corpo, além de ser eficaz na redução de cicatrizes e estrias;

Fotona StarWalker: utilizado para tratar melasma e manchas, além de promover rejuvenescimento e melhorar a qualidade da pele;

Liftera: recomendado para flacidez, afinamento do rosto, melhora do contorno facial e redução da “papada”;

CoolSculpting: reconhecido como um dos melhores métodos para eliminar gordura corporal e tratar a “papada”;

T-Sculptor: indicado para esculpir e tonificar músculos;

Body Contour: utilizado para tratar celulite e flacidez corporal, promovendo uma pele mais firme.

Dr. Eduardo Álvares destaca que a criação e o desenvolvimento de novas tecnologias podem fomentar ainda mais o mercado da estética: “As tecnologias ampliam nossa gama de tratamentos estéticos, proporcionando resultados cada vez melhores, com menor desconforto, dor e tempo de recuperação, além de resultados mais naturais e duradouros”.

O especialista explica que é fundamental buscar médicos dermatologistas de confiança. A SBD desenvolve uma campanha em prol da valorização do dermatologista na assistência à população, tanto no diagnóstico e tratamento de doenças, quanto na realização de procedimentos cosmiátricos, que têm como objetivo melhorar a aparência da pele e do corpo. A entidade observa que o atendimento em saúde da pele, unhas e cabelos deve ser realizado sempre por um dermatologista.

Dr. Eduardo Álvares ainda ressalta que existem tratamentos a laser que são indicados também para condições de saúde, com indicação clínica, para além da abordagem estética.

“Há lasers disponíveis para tratar doenças como psoríase, rosácea, vitiligo e calvície. Além disso, eles [lasers] também podem ser utilizados para melhorar a saúde íntima da mulher, contribuindo para a lubrificação e a perda de urina”, explica o médico dermatologista.

Para mais informações, basta acessar: https://eduardoalvares.com.br/