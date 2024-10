Caminhoneiro sofre mal súbito e perde controle do veículo na BR-386 em Frederico Westphalen

Na manhã desta terça-feira, 29, um caminhoneiro que trafegava pela BR-386, nas proximidades da entrada do bairro São Francisco de Paula, em Frederico Westphalen, sofreu um mal súbito, perdendo o controle do caminhão que dirigia. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e chegou rapidamente ao local.

Segundo informações do Samu, o motorista estava consciente durante o atendimento inicial e foi retirado do veículo com segurança. Ele foi estabilizado pela equipe e encaminhado ao Hospital Divina Providência (HDP) para avaliação e acompanhamento médico.