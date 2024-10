Lateral da RST-472 recebe limpeza no trecho entre Tenente Portela e a Ponte do Rio Guarita

Uma empresa terceirizada, contratada pelo governo do Estado, está realizando a limpeza da lateral da via RST-472, no trecho entre Tenente Portela e a ponte do Rio Guarita.

O serviço busca melhorar a visibilidade e a segurança para os motoristas que transitam pela rodovia, contribuindo também para a preservação ambiental da área.

A medida faz parte de um conjunto de ações de manutenção nas rodovias estaduais, visando garantir melhores condições de tráfego e segurança para a população.