Vice-governador se reúne com lideranças do Vale do Taquari para debater soluções para rodovias na região

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu, nesta terça-feira (29/10), com representantes da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC Vale do Taquari), prefeitos, secretários e vereadores da região. No encontro, foram debatidas as soluções previstas para as rodovias ERS-129, ERS-130 e ERS-332, atingidas pelas enchentes de setembro do ano passado e de maio deste ano.

Gabriel Souza, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ouviram as demandas dos representantes das comitivas e apresentaram o status das ações em cada rodovia. O vice-governador afirmou que, nas próximas semanas, o governo do Estado irá providenciar o regime de contratação integrada, que ocorre sem disputa. “Estamos imediatamente colocando licitação e contratação nesse regime, que é o regime mais veloz, mais ágil, para que até o final do ano tenhamos essas contratações já finalizadas. É o projeto executivo e a obra juntos, uma maneira mais rápida de viabilizar a obra”, explicou Gabriel.

O vice-governador também detalhou os investimentos no Rio Grande do Sul para os participantes da reunião -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Costella destacou que, desde as enchentes, o governo do Estado vem trabalhando na recuperação das rodovias do Vale do Taquari. “Sabemos da importância delas para o escoamento da produção e para que as pessoas se desloquem com rapidez e segurança", afirmou.

O vice-governador ainda detalhou os investimentos no Rio Grande do Sul para os participantes da reunião. Só em 2025, serão destinados R$ 6 bilhões para diferentes áreas do Estado, o maior investimento já realizado no período de um ano.

Manutenção e reparos nas rodovias

A ERS-129, entre Colinas e Roca Sales, e a ERS-332 estão na lista das 30 obras prioritárias anunciadas pelo governo. A previsão é que o contrato com a empresa terceirizada que executará os serviços de recuperação seja firmado ainda em novembro.

No caso da ponte da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, equipes seguem dando continuidade às fundações e à fabricação das vigas e dos vãos que compõem as peças pré-moldadas para a construção da nova ponte sobre o Rio Forqueta. O investimento foi de R$ 14 milhões e a previsão é que a obra seja concluída até o fim do ano. A rodovia está entre as que entrarão no plano de concessões gerenciado pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Também participaram da reunião o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luís Fernando Vanacôr.