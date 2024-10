Hospital Celso Ramos promove Campanha de Combate ao AVC

Foto: Robson Valverde/ Ascom SES

Em celebração ao Dia Mundial do Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), 29 de outubro, o Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), está promovendo uma campanha de conscientização sobre a prevenção e o tratamento do AVC. Palestras e atividades físicas serão algumas das ações desenvolvidas para os servidores, profissionais de saúde e pacientes, que seguem até o dia 9 de novembro.

A chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Celso Ramos, Dra Gladys Lentz Martins destaca a relevância da campanha, que já existe há vários anos e tem como objetivo informar a população e os profissionais de saúde sobre os sintomas do AVC, as condutas a serem adotadas em caso de suspeita e, principalmente, a importância do controle das doenças que podem aumentar o risco de AVC. “É fundamental que todos entendam a gravidade do AVC e saibam que a rapidez na busca por atendimento é importante para o sucesso do tratamento”, salientou.

As atividades da campanha contam com uma programação que inclui palestras online e presenciais, distribuição de material informativo e atividades físicas. Inclusive, no dia 9 de novembro, no Parque de Coqueiros, haverá uma ação com a prática de exercícios para reforçar a importância da atividade física na prevenção de doenças. “Neste ano, o foco será na atividade física, enfatizando que o paciente não deve se render ao AVC. Para isso, é fundamental que todos adotem hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios, além de uma alimentação balanceada, para controlar fatores como hipertensão e diabetes”, afirma Dra Gladys.

Considerado o principal centro de referência para o tratamento do AVC em Santa Catarina, o Hospital Governador Celso Ramos possui uma equipe de 18 neurologistas especializados, que atendem aproximadamente 1.200 casos por ano, sendo 80% deles isquêmicos e 20% hemorrágicos. O hospital ainda dispõe de uma ala especializada para receber pacientes na fase aguda da doença.

Saber reconhecer

Os principais sintomas do AVC incluem: boca torta, dificuldade para falar, paralisia em um lado do corpo, dormência, dor de cabeça súbita e alterações visuais. Dra. Gladys alerta que a presença abrupta de um ou mais desses sintomas requer atenção médica imediata. “Educar familiares, crianças e cuidadores sobre como reconhecer esses sinais é fundamental”, enfatiza. Embora mais frequente em idosos, o AVC também pode afetar crianças e jovens dependendo das causas envolvidas.

Atendimento especializado e urgente

Em casos de AVC, o diagnóstico rápido e o tratamento imediato são relevantes para minimizar danos e aumentar as chances de recuperação. Ao perceber os sintomas, o paciente deve procurar imediatamente o Hospital Celso Ramos, na Grande Florianópolis. A unidade oferece tratamentos de urgência, como trombólise e remoção de coágulos, que devem ser realizados dentro de uma janela de até quatro horas e meia após a manifestação dos sintomas, e em casos específicos até 24 horas.

Além do tratamento imediato, a reabilitação precoce é igualmente importante. Isso pode incluir fonoaudiologia, fisioterapia e acompanhamento nutricional, ajudando o paciente a retomar sua vida normal.