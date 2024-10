IA transforma processos e amplia vendas na Black Friday

Image by snowing on Freepik

Aproximando-se a Black Friday, empresas em todo o mundo estão adotando tecnologias avançadas para otimizar operações e incrementar vendas. A inteligência artificial (IA) e a automação destacam-se por oferecerem maior eficiência e personalização, especialmente em eventos de alto consumo como este.

Pesquisa da McKinsey revela que 71% dos consumidores esperam interações personalizadas das empresas, enfatizando a importância da IA na compreensão em tempo real das necessidades dos clientes.

A Redrive, plataforma de automação e IA focada no aumento de vendas, exemplifica a aplicação prática dessas tecnologias. Segundo Daniel Reginatto, CEO da Redrive, "a automação permite lidar com um volume massivo de interações, mantendo a qualidade e a personalização que o cliente espera. Durante a Black Friday, conseguimos escalar essas interações sem perder o foco no cliente".

Automação nas vendas: Maximização de resultados

A automação é essencial para escalar operações de vendas em eventos como a Black Friday. De acordo com a Grand View Research, o mercado global de IA no varejo foi avaliado em US$ 11,61 bilhões em 2024 e projeta-se um crescimento anual composto (CAGR) de 23,0% de 2025 a 2030.

Na prática, a automação não só melhora a eficiência, mas também amplia o alcance das mensagens enviadas em massa por redes sociais e WhatsApp, conforme artigo publicado pela Ecommerce Brasil.

IA no atendimento: Acelerando a personalização

A IA tem sido fundamental para oferecer atendimento ao cliente de forma eficiente durante grandes eventos de vendas segundo McKinsey & Company. Com o uso de assistentes virtuais e tecnologias de aprendizado de máquina, empresas conseguem responder rapidamente às dúvidas dos consumidores, mantendo um alto nível de personalização.

Apesar das vantagens, a IA e a automação apresentam desafios relacionados à transparência e privacidade de dados. Estudo da Grand View Research destaca que a confiança dos consumidores depende da clareza no uso de seus dados pessoais.

Reginatto reforça: "Na Redrive, asseguramos que todas as interações estejam em conformidade com as regulamentações de privacidade, respeitando a confiança que nossos clientes depositam em nós".

O Futuro das vendas com IA e automação

À medida que as tecnologias de IA e automação evoluem, espera-se que sua adoção se torne cada vez mais comum, especialmente em datas como a Black Friday. Segundo McKinsey & Company empresas que souberem equilibrar o uso dessas ferramentas com interações mais humanas estarão mais preparadas para garantir o sucesso a longo prazo.

Daniel Reginatto conclui: "O futuro das vendas está na combinação entre tecnologia e personalização humana. Empresas que entenderem como utilizar IA e automação com inteligência terão uma vantagem competitiva significativa, e é isso que oferecemos na Redrive".