Morre mulher que teve 70% do corpo queimado em incêndio que teria sido provocado pelo companheiro, em Palmeira das Missões

Morreu na tarde desta segunda-feira (28), no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, a mulher que teve 70% do corpo queimado em 21 de agosto, após um incêndio no apartamento onde morava, em Palmeira das Missões, no norte gaúcho, que teria sido provocado pelo companheiro dela, após uma discussão do casal, segundo a Polícia Civil.

A morte foi confirmada por familiares de Ilaine Zimmer Bervian, 50 anos. Segundo a filha, Dienifer Bervian, a mãe tinha passado por diferentes procedimentos durante o tratamento, mas não resistiu, depois de 66 dias internada.

— Os médicos e toda a equipe fizeram o possível e o impossível por ela, inclusive somos muito gratos por terem cuidado tão bem dela — disse.

O corpo de Ilaine será transladado para Chapada, município onde ela nasceu, e velado na Capela Mortuária da Funerária Zandoná. Ainda não há previsão de chegada do corpo na cidade. Ela deixa dois filhos.

Suspeito morto

laine havia sido transferida para Porto Alegre em 22 de agosto, quando conseguiu um leito de UTI no Cristo Redentor, que é referência estadual no tratamento de queimaduras. Desde 9 de setembro, estava em coma induzido.

De acordo com a Polícia Civil, as chamas no apartamento da vítima teriam sido iniciadas pelo companheiro dela, Rivelino Santos, 50 anos, após uma discussão. Preso, ele foi encontrado morto dias depois, na penitenciária da cidade, e, com isso, o inquérito foi arquivado, segundo o delegado responsável pelo caso, Ercílio Carletti.