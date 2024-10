Outubro Rosa: Hospital Regional de São José realiza mutirão de biópsias

Foto: Ana Melhado / SES

O diagnóstico precoce do câncer de mama é fundamental para aumentar as chances de cura e tratamento da doença. Por conta disso, o Governo do Estado está realizando ações durante o Outubro Rosa e uma delas é um mutirão de biópsias de mama no Hospital Regional de São José (HRSJ). O projeto visa reduzir o tempo de espera para o diagnóstico e, posterior tratamento, de mulheres com nódulos suspeitos, oferecendo biópsias guiadas por ultrassom em uma agenda especial, nesta terça-feira, 29 de outubro.

“Nosso objetivo é que as pacientes que apresentam exames alterados possam realizar a biópsia o quanto antes e, assim, iniciar seu tratamento adequado e precoce do câncer de mama”, explica a mastologista do HRSJ, Cristiane Falcão.

O mutirão está atendendo 15 pacientes por semana, com a meta de realizar 45 exames ao longo desse mês. O procedimento será feito em pacientes com lesões nodulares visíveis em ultrassonografia e com tamanho superior a um centímetro, encaminhados pelo Sistema de Regulação Nacional (SISREG), que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foto: Reprodução/Secom SC

Atualmente, as biópsias anatomopatológicas realizadas no HRSJ são encaminhadas para análise no Instituto de Anatomia Patológica (IAP), localizado no subsolo do Hospital Infantil Joana de Gusmão. No entanto, para esse mutirão, os exames necessários são de análise imunohistoquímica, fundamental no diagnóstico de pacientes com câncer de mama, pois define o tratamento adequado a ser realizado. Essas amostras são encaminhadas ao Cepon para análise.

Além de agilizar o diagnóstico, o mutirão busca diminuir o intervalo entre a realização dos exames iniciais e a biópsia, atualmente estabelecido pela legislação em até 30 dias. “Nosso maior desafio é encurtar esse tempo e oferecer um atendimento mais rápido, apesar das dificuldades que o sistema enfrenta”, ressalta Cristiane.

Nos casos de exames positivos para o diagnóstico de câncer de mama, os pacientes atendidos no mutirão serão encaminhados aos hospitais de referência para o início do tratamento o mais rápido possível. O Hospital Regional de São José, unidade própria da SES, possui ambulatório de mastologia, com atendimento de 60 pacientes ao mês. O serviço presta apoio em consultas e exames, sendo referência para os 18 municípios da Grande Florianópolis.

