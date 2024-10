Treinamento de vendas pode ajudar negócios

A terceira edição da pesquisa Panorama de Vendas, desenvolvida pela RD Station com o apoio da TOTVS, RD Station Conversas, Exact Sales e Lexos, revelou que, em 2023, as empresas brasileiras enfrentaram sérias dificuldades para atingir suas metas de vendas.

O levantamento mostrou que 74% das empresas não obtiveram os resultados esperados, o que representa um aumento de 3 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. Esses dados indicam uma tendência preocupante de dificuldades generalizadas no cumprimento dos objetivos de vendas.

De acordo com o estudo, fatores externos como o cenário político e econômico no Brasil e no mundo em 2023 influenciaram, em parte, esses resultados. No entanto, a performance das empresas parece estar mais diretamente relacionada a aspectos internos de operação e rotina.



Para especialistas como André Nunes, empresário e autor de bestsellers, conhecido pelo curso "O DNA DE GIGANTE", a transformação desse cenário é possível por meio de investimentos em capacitação da equipe de vendas. "A capacitação de vendas é essencial para que a empresa aumente seu faturamento e enfrente os desafios do mercado com mais segurança", afirma.

O treinador explica que os treinamentos de vendas têm um papel que vai além do simples objetivo de gerar mais vendas; eles funcionam como uma ferramenta que potencializa e aprimora os talentos naturais de cada vendedor. "A criação de inside sales, uma copy assertiva, a quebra de objeções, a visão estratégica, a liderança e a inteligência emocional são elementos-chave para quem quer vender bem", comenta o empresário.

André destaca que seu diferencial está na metodologia exclusiva que ele mesmo desenvolveu, baseada em mais de três décadas de experiência em vendas. “Fiz um compilado dos meus 35 anos de experiência e criei uma metodologia única, disponível apenas no DNA DE GIGANTE. Meu objetivo é preparar vendedores para lidar com novos desafios, aumentar o faturamento, construir uma máquina de vendas e aprimorar a visão estratégica e a liderança com inteligência emocional", explica o treinador.