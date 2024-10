Seminário na Noruega leva soluções sustentáveis dos trópicos com impacto global

O Instituto Fórum do Futuro, criado pelo Ex-Ministro Alysson Paolinelli, com apoio do Banco Mundial, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Universidade de Lavras (e de outras instituições), realizará no dia 06 de novembro, em Oslo, o primeiro seminário em escala global destinado a demonstrar a capacidade do Agro Tropical Sustentável e do conhecimento acumulado pelas Ciências Tropicais em oferecer soluções para diversas crises hoje vivenciadas pela humanidade. O Brasil é líder global no acervo de tecnologias e na de capacidade de gestão em sistemas produtivos tropicais que podem colaborar decisivamente o ajuste do setor agroindustrial às mudanças climáticas, acelerar a inclusão social e tecnológica e, através dela, contribuir para mitigar o fluxo migratório forçado do Sul em direção ao Norte.

"Não basta informar sobre a capacidade científica e de empreendedorismo sustentável do Brasil", comenta Paulo Romano, Presidente do Fórum do Futuro e Ex-Vice Ministro da Agricultura (1974/1979), para quem "é preciso dialogar, debater os caminhos através dos quais a humanidade vai conseguir fazer com que o conhecimento que já desenvolveu alcance produtores rurais e empresas usuárias dos recursos naturais". Para cumprir esta missão, o Fórum do Futuro organizou uma delegação com lideranças científicas e empresariais, comprometidas com a urgência do ajuste diante das mudanças climáticas.

"O Brasil já dispõe de uma bateria imbatível de tecnologias sustentáveis (biocombustíveis e agricultura tropical regenerativa), mas o desafio global é democratizar esse conhecimento", diz Cesar Borges de Sousa, CEO do Fórum do Futuro e acionista da Caramuru Alimentos.

O Fórum do Futuro foi criado com a missão principal de produzir reflexão independente e pavimentar caminhos que estimulem a inclusão social e tecnológica no mundo tropical.

"São dezenas de milhões de produtores rurais excluídos de Ciência e Tecnologia na América Latina e na África", afirma o jornalista Fernando Barros, Diretor Executivo do Fórum, gestor da agenda de introdução da temática nos debates Nacional e Internacional, ao lembrar que o propósito do fundador do Instituto, o Ex-Ministro Alysson Paolinelli, era provocar um novo olhar sobre o papel do mundo tropical, enquanto "fonte de soluções contemporâneas para as Pessoas e para o Planeta".

O Conselheiro do Fórum do Futuro, Roberto Rodrigues, acredita que uma nova pactuação em torno das balizas de cooperação a serem levadas ao seminário "é o caminho mais curto e direto para a Paz".

Serviço:

Formato Híbrido - Presencial e Virtual

Local - Quality33 Hotel - Oslo

Data - 06/11/24

Hora - 9.00 (Oslo) 14h (Brasil)

Informações e contatos - [email protected]