Acessos municipais pavimentados transformam o mapa rodoviário do Estado

Desde 2019, quando 62 municípios gaúchos ainda não possuíam acesso asfaltado, 23 ligações foram finalizadas pelo governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Atualmente, 18 obras estão em andamento, e há previsão de que todos os 21 acessos restantes estejam com a pavimentação iniciada em 2025. Desde 2019, o governo do Estado investiu R$ 631,3 milhões em acessos municipais.

"Apesar dos desafios impostos pela maior catástrofe climática que o Rio Grande do Sul já enfrentou, só neste ano já entregamos seis novas ligações asfálticas, beneficiando os municípios de Centenário, Montauri, Lagoa Bonita do Sul, Pinheirinho do Vale , Mariano Moro e Cruzaltense", contabilizou o titular da Selt, Juvir Costella. "Conforme o objetivo estabelecido pelo governador Eduardo Leite, estamos trabalhando intensamente para zerar de uma vez por todas a lista de municípios sem acesso pavimentado", ressaltou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explicou que muitos dos projetos em execução datam do final da década de 1990 e passaram por atualizações técnicas e financeiras. "Contamos com a mobilização do nosso quadro técnico para revisar os custos, os projetos e incorporar, inclusive, novas tecnologias de pavimentação surgidas nas últimas décadas", disse.

"Havia dificuldade até mesmo para chegar à propriedade rural da família em dias de chuva", recordou o agricultor aposentado João Antônio Taborda, morador de Inhacorá, no Noroeste gaúcho. Hoje, ele e a esposa, Maria Odila, acompanham com otimismo a pavimentação do acesso ao município vizinho de Alegria , aguardada há décadas. "A obra está gerando uma união maior entre as populações das duas cidades, pois estamos nos visitando mais", observou a psicopedagoga. A realidade vivida pelo casal Taborda reflete a transformação que a conclusão de acessos asfálticos vem promovendo no interior do Estado.

A pavimentação do acesso ao município de Alegria, aguardada há décadas, está em obras -Foto: Liriam Sifuentes/Daer

Com asfalto, municípios projetam crescimento

Quem acompanha as obras em execução já observa os primeiros sinais de desenvolvimento na economia. O empresário Elias Carmona vive há mais de 50 anos em Mariana Pimentel, na Costa Doce, e observa animado a ação das máquinas na pavimentação da ERS-711, em Barão do Triunfo , cidade vizinha. "O acesso já está gerando empregos na região e vai beneficiar os agricultores daqui", comentou. "Já estávamos descrentes de que o asfalto viria, por isso é uma felicidade imensa para todos", comemorou Carmona.

No município de Senador Salgado Filho, no Noroeste, a pavimentação está 80% concluída. O veterinário aposentado Waldir Groff acredita que as obras são uma aposta para que menos pessoas optem por cidades maiores e passem a investir na economia local. "Há pessoas de Santa Rosa e Giruá vindo trabalhar aqui e trazendo mercadorias com mais facilidade”, explicou. "Antes, em dias de chuva, as condições da estrada impediam que caminhões passassem. Apenas veículos leves conseguiam transitar. Hoje, está muito melhor", comparou Groff.

O diretor-geral do Daer afirmou que o retorno financeiro aos municípios é incalculável. "Uma ligação asfaltada põe uma cidade no radar de grandes empreendimentos. Sabemos de inúmeros municípios que, após a conclusão da obra, construíram um distrito industrial e alavancaram a economia", destacou. "Com o custo logístico menor, há mais facilidade no transporte de insumos e no acesso a serviços. Por esse caráter transformador, o programa Acessos Municipais é uma iniciativa também de cunho social", concluiu Faustino.