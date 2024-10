Hospital Infantil Joana de Gusmão realiza mutirão de gastrostomia

Foto: Divulgação /SES

O Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, promoveu neste sábado, 26, um mutirão de gastrostomia, procedimento fundamental para viabilizar a passagem de medicamentos e a nutrição dos pacientes que não podem ingerir pela boca. Ao todo, oito pacientes do hospital foram atendido. Todos realizaram a endoscopia e, após, cinco fizeram a gastrostomia. Os outros três receberam encaminhamento para a gastrostomia cirúrgica.

“Temos hoje muitos pacientes que necessitam de gastrostomia para se alimentarem, por isso o mutirão torna-se tão importante. A gastrostomia endoscópica é mais confortável ao paciente, reduz os riscos por ser minimamente invasiva, permite nutrição adequada e iniciativas como essa diminuem a fila de pacientes que necessitam do procedimento para ter uma melhor qualidade de vida”, reforça a diretora geral do HIJG, Maristela Biazon .

Foto: Reprodução/Secom SC

O mutirão foi realizado pela equipe médica da Gastroenterologia, em parceria com as equipes do Centro cirúrgico e do Hospital Dia. As gastrostomias ocorreram no centro cirúrgico. Devido a necessidade do paciente precisar ficar em observação por 24 horas após o procedimento, o Hospital Dia foi aberto excepcionalmente para que os pacientes pernoitassem, acompanhados de uma equipe de plantão. O Hospital Dia funciona normalmente de segunda a sexta, das 7h às 19h.

A Gastrostomia Endoscópica Percutânea é um procedimento no qual uma sonda flexível de alimentação é passada ao estômago através da parede do abdome. A sonda permite que o paciente receba alimentação, fluidos e medicamentos diretamente no estômago, sem passar pela boca e esôfago.