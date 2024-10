Cruzeiro lamenta morte de torcedor em emboscada

O Cruzeiro Esporte Clube publicou nota em suas redes sociais lamentando o episódio que culminou na morte de um torcedor do clube, após uma suposta emboscada de torcedores do Palmeiras na rodovia Fernão Dias, na altura de Mairiporã (SP). No comunicado, o clube mineiro pede um basta ao que chamou de “atos criminosos” no futebol.

Segundo nota da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, as informações são de que um torcedor do Cruzeiro morreu e 12 ficaram feridos depois de conflito que aconteceu por volta das 5h da manhã deste domingo (27). As circunstâncias seguem sendo investigadas pelas polícias civil, militar e Rodoviária Federal.

Até a publicação desta matéria, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Palmeiras não se manifestaram sobre o assunto.