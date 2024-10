Governo do Estado e Celesc reativam histórica Usina Maruim em São José

Na oportunidade a Celesc promoveu o Celesc Portas Abertas, com uma série de atrações para a comunidade – Fotos: Antônio Carlos Mafalda

Após 52 anos desativada, a histórica Usina Maruim, que iniciou suas operações em 1910 e encerrou as atividades em 1972, finalmente voltou a gerar energia. Ela é uma das mais antigas de Santa Catarina. A Celesc, com um investimento aproximado de R$ 9 milhões, entregou sua reativação neste sábado, 26, em São José, na Grande Florianópolis.

O evento marcou não apenas o retorno de um importante patrimônio energético catarinense, mas também a integração da comunidade, com uma nova edição do Celesc Portas Abertas, que, além de oportunizar uma visita guiada às instalações, ofereceu uma série de atrações culturais e educativas ao público.

A cerimônia foi marcada pela presença do presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, do presidente do Conselho de Administração da Celesc, Glauco Corte, do secretário da Fazenda do Estado, Cleverson Siewert, que representou o governador Jorginho Mello, além do diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Celesc, Elói Hoffelder, do diretor de Finanças e Relações com Investidores, Julio Cesar Pungan, do diretor de Gestão Corporativa, Nelson Ronnie dos Santos, do diretor de Distribuição, Cláudio Varella do Nascimento e do diretor Jurídico, Pedro Augusto Schmidt de Carvalho Júnior. A Casan também mandou representantes.

Foto: Reprodução/Secom SC

Preservação histórica e maior capacidade energética

A Usina Maruim tem, agora, potência instalada de 1MW, uma capacidade de atender aproximadamente 2 mil residências, combinando a modernização de sua infraestrutura com a preservação de sua identidade histórica.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, comemorou a reativação. “Estamos muito orgulhosos de entregar à sociedade catarinense uma usina completamente revitalizada. Ela está pronta para continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico da região, ao mesmo tempo em que preserva um pedaço importante da nossa história”, afirmou o presidente da Celesc, que realizou o ato oficial de reativação da usina.

O secretário da Fazenda do Estado, Cleverson Siewert, também festejou. “Santa Catarina hoje é uma referência para o Brasil. Empresas e pessoas querem vir para nosso estado. E para atender essa demanda precisamos oferecer infraestrutura adequada. E a Celesc tem dado esse respaldo, oferecendo energia de qualidade para as famílias e o setor produtivo. Este novo equipamento é um dos exemplos deste compromisso com a sociedade catarinense. Estamos cumprindo a missão dada pelo governador Jorginho Mello de promover desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida do catarinense”, destacou ele, que é ex-presidente da Celesc.

O projeto de reativação, fruto de um investimento integral da Celesc, trouxe novos sistemas de geração, permitindo à Usina Maruim operar com maior eficiência e segurança, ao mesmo tempo em que mantém viva a memória de mais de um século de história. O diretor de Geração e Novos Negócios da Celesc, Elói Hoffelder também ressaltou a importância dessa obra: “Estamos muito orgulhosos em entregar à sociedade catarinense a reativação desse patrimônio histórico, que incrementa ao sistema elétrico energia limpa e renovável, com baixo impacto ambiental, e também pela execução da obra com plena segurança. Nosso agradecimento à toda equipe que não mediu esforços para garantir a perfeita execução desse projeto”.

Já a engenheira Estela Christina Muller, gerente de Engenharia e Projetos da Celesc Geração, falou dos desafios da obra. “Trabalhamos muito para preservar o patrimônio, mantendo as características históricas. E agora, além deste resgate histórico, temos uma energia limpa e de qualidade, fortalecendo a rede elétrica. E toda a operação será feita de forma remota e automatizada”, ressaltou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Portas Abertas

O evento Celesc Portas Abertas integrou a comunidade com uma série de atividades, incluindo visitas guiadas pela usina, onde os visitantes puderam aprender sobre o funcionamento e a história do local. Uma exposição histórica foi montada, resgatando memórias do período áureo da usina, além de contação de histórias e programação infantil que encantaram as crianças presentes. O projeto Celesc nas Escolas também esteve no local, promovendo a conscientização sobre o uso seguro e eficiente da energia.

Além da programação cultural, o evento contou com atrações gastronômicas e de artesanato, criando um ambiente acolhedor e familiar.