Jorginho Mello participa da inauguração de subestação de energia elétrica em Grão-Pará

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, participou neste sábado, 26, da inauguração da nova subestação de energia elétrica e de linha de transmissão Amarildo Blazius no município de Grão-Pará, Sul do estado. A obra representa um importante avanço na infraestrutura energética da região. Foram investidos pelo Governo do Estado mais de R$ 9 milhões.

Durante a cerimônia, Jorginho Mello destacou a importância do investimento em energia para o desenvolvimento econômico e social do estado. “Essa subestação vai garantir não só a estabilidade no fornecimento de energia para milhares de famílias e empresas da região, mas também fomentar novos investimentos e crescimento econômico local. Várias empresas queriam deixar o nosso estado porque não tinha essa segurança energética e isso impactava no trabalho das indústrias. Com essa mudança de chave estamos ampliando a rede trifásica por todo o estado, principalmente no interior onde a luz chegava de forma precária. Estamos trabalhando para garantir que Santa Catarina continue crescendo com uma infraestrutura moderna e eficiente”, afirmou o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC

A nova subestação, construída com tecnologia de ponta, tem capacidade para atender a demanda de energia de Grão-Pará e municípios vizinhos, impulsionando o desenvolvimento industrial e a melhoria dos serviços para a população. A obra foi realizada com recursos estaduais e federais, em parceria com a distribuidora de energia local, e promete beneficiar diretamente cerca de 50 mil consumidores. A gestão da subestação será feita pela Cergapa (Cooperativa de Eletricidade Grão-Pará).

Além de Jorginho Mello, o evento contou com a presença de lideranças locais, representantes da cooperativa de energia e autoridades estaduais. Para o prefeito de Grão-Pará, Hélio Alberton Júnior, a inauguração da subestação é um marco importante para a cidade.

“Para nós é uma felicidade, nós temos um município em pleno desenvolvimento, a Serra do Corvo Branco e o Governo do Estado investindo, trazendo ainda mais turismo para cá. E a gente tinha uma demanda de consumo de energia aumentando e as nossas estruturas atuais eram deficitárias. O investimento que a gente fez junto com o governador, hoje nos dá a possibilidade de desenvolver o nosso município para os próximos 40 anos com qualidade, reduzindo a tarifa de energia também para a nossa população. São quase R$ 10 milhões investidos pelo Governo do Estado para trazer mais segurança energética pra nossa cidade e região”, acrescentou o prefeito de Grão-Pará Hélio Alberton Júnior.