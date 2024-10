Outubro Rosa: Imetro-SC recebe parceiras da Associação Brasileira de Portadores de Câncer para falar sobre prevenção e tratamento

Com intuito de alertar sobre os riscos e a prevenção ao câncer de mama, o Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina recebeu, nesta sexta-feira, 25, as representantes do Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE), por meio da parceria com a Amucc (Associação Brasileira de Portadores de Câncer).

Foram recebidas no auditório da Sede, em São José, Mariana Meira Scudeler, biomédica e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e, atualmente, doutoranda no programa de Pós-graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento da Universidade Federal de Santa Catarina no Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE). E Juliane Heyde dos Santos, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente, mestranda em Biologia Celular e do Desenvolvimento, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Foto: Reprodução/Secom SC

Doutora Mariana falou sobre o “Câncer de mama, conhecendo, prevenindo e evitando recidivas”. Segundo os dados apresentados, o câncer de mama ainda é a maior causa de mortalidade de mulheres brasileiras. São mais de 19 mil óbitos registrados só em 2022, de acordo com o Panorama do Câncer de Mama. Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), para cada ano do triênio 2023-2025, estima-se 73.610 novos casos da doença.

Entre 2015 e 2022, período de abrangência do estudo, foram notificados 374.548 novos casos, sendo que o sul ficou em 3º lugar em número de novos registros no Brasil entre 2015 e 2022 (76.834).

A palestra foi transmitida para todos os servidores do Imetro-SC e disponibilizada também para o público externo, via videoconferência.

Sobre a Amucc

A AMUCC surgiu no ano de 2000 com a organização de um grupo de mulheres, que tiveram o diagnóstico de câncer de mama. Na medida em que a Associação se tornou conhecida, portadores de outros cânceres (homens, mulheres e crianças) passaram a usufruir dos benefícios oferecidos pela Entidade. Em 2005, foi reconhecida pelo Ministério da Justiça como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público por sua ação na garantia dos direitos do portador de câncer e nas políticas públicas.