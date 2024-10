Governo do Estado inaugura setor em nova torre do Hospital Azambuja em Brusque

Foto: Eduardo Valente / SECOM

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo De Marchi Silva, entregaram nesta sexta-feira, 25, o piso térreo da nova torre do Hospital Azambuja, em Brusque. O prédio, que ainda está em construção, terá 7 mil metros quadrados distribuídos em seis pavimentos. O projeto já conta com mais de R$ 4 milhões repassados pelo Governo do Estado, e o investimento total chegará a R$ 12,4 milhões. O Hospital realiza 90% dos seus atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS).

“O investimento em saúde pública e na estruturação de hospitais como o Azambuja é um compromisso do nosso governo. Queremos que cada catarinense tenha acesso a um atendimento de qualidade, especialmente nos momentos mais difíceis. Esse é mais um passo na direção de oferecer um serviço público de saúde cada vez mais humanizado e eficiente para a população do Vale do Itajaí”, afirmou o governador Jorginho Mello.

De acordo com a direção do hospital, a área inaugurada no piso térreo com 630 metros quadrados futuramente será dedicada a serviços de oncologia para adultos e crianças, correspondente a uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Com o novo setor em funcionamento, a instituição, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), busca a habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde.

Espaço para o tratamento de câncer

Foto: Reprodução/Secom SC

O espaço oferecerá tratamento especializado contra o câncer para adultos e crianças, com equipamentos modernos e ambientes acolhedores. A unidade contará com atendimento de oncologia clínica, oncologia cirúrgica e hematologia, além de quimioterapia e radioterapia. A equipe multiprofissional incluirá cerca de 60 profissionais de diversas áreas, como médicos especialistas em oncologia, radioterapia e hematologistas. O objetivo é proporcionar diagnósticos precisos e tratamentos personalizados, integrando diferentes especialidades.

“Esta inauguração representa um avanço na qualidade do atendimento de saúde que oferecemos aos cidadãos. O novo espaço é um marco no combate ao câncer, trazendo recursos e uma estrutura que permitirá o diagnóstico precoce e tratamentos mais eficazes. Estamos empenhados em oferecer o melhor para a nossa população”, destacou o secretário Diogo De Marchi Silva.

Nova torre irá abrigar Centro Cirúrgico

Foto: Reprodução/Secom SC

Quando estiver finalizada, a nova torre da unidade abrigará um Centro Cirúrgico com 12 salas, uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), uma área técnica, UTIs adulto (20 leitos) e neonatal (16 leitos), além de 30 leitos de internação e um Centro de Material e Esterilização (CME). O complexo também contará com um heliponto, garantindo rapidez no atendimento de urgências e emergências.

“Esse espaço é um grande ganho para nossa comunidade e para os pacientes que precisam de tratamento oncológico. A nova torre e os serviços que ela abrigará simbolizam nosso compromisso em oferecer um atendimento humanizado e de alta complexidade aos que mais precisam”, afirmou o diretor do hospital, padre Nélio Roberto Schwanke.

Na área de hematologia, o hospital também oferecerá cuidados especializados para pacientes com doenças hematológicas, assegurando um atendimento abrangente e integrado às outras especialidades da unidade.

O Hospital

Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Azambuja realiza 90% dos seus atendimentos via Sistema Único de Saúde. A unidade é reconhecida como referência em procedimentos de alta complexidade, como ortopedia, cirurgia bariátrica e cardiologia. A habilitação para atuar na área de cardiologia foi concedida pelo Governo do Estado de Santa Catarina em 2023.

O hospital também integra a rede de unidades de saúde beneficiadas pelo Programa de Valorização dos Hospitais do Governo do Estado, recebendo um incentivo fixo mensal de mais de R$1,6 milhão. Além disso, a unidade pactuou com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) a realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade em diversas especialidades, com pagamentos que podem chegar a R$2,2 milhões mensais, mediante produção.