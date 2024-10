Governador prestigia festa de 100 anos da Fruki Bebidas em Lajeado

Uma das mais tradicionais empresas gaúchas, a Fruki Bebidas comemorou 100 anos com uma festa nesta quinta-feira (24/10), em Lajeado. Desde 1924, a indústria do Vale do Taquari destaca-se no setor da fabricação de bebidas, com uma trajetória que alia tradição, empreendedorismo e inovação.

O governador Eduardo Leite prestigiou o evento e ressaltou o legado da empresa para o desenvolvimento econômico, chegando ao centenário visando à expansão de mercados. “Todo empreendedor deve ser respeitado e olhado com admiração. E um empreendimento como a Fruki Bebidas – que chega aos 100 anos com força e fôlego, querendo outros 100 – tem de ser especialmente aplaudido”, elogiou Leite. “Cabe ao setor público criar um ambiente acolhedor aos negócios para que essa capacidade de empreendedorismo do nosso povo seja transformadora da vida da sociedade gaúcha. Vida longa à Fruki.”

Com o objetivo de ampliar suas atividades, a Fruki buscou o Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa do governo do Estado, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). A iniciativa estimula novos investimentos e a expansão de empresas por meio do financiamento parcial do Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido gerado a partir da sua operação.

Isso permitiu que a Fruki realizasse, em uma década, investimentos da ordem de R$ 223 milhões, o que auxiliou a viabilização dos investimentos na fábrica de Lajeado em 2013, 2022 e 2024. Com o Fundopem, a empresa também implementou a nova planta em Paverama, iniciando a produção em dezembro do ano passado. Os investimentos possibilitaram à Fruki saltar de 762 empregados em 2013 para mais de mil atualmente.

"Cabe ao setor público criar um ambiente acolhedor aos negócios", frisou o governador -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

"O Fundopem representa a participação do Estado nessa história de 100 anos, o que nos orgulha muito. É um exemplo de que desempenhamos o papel de ajuda ao empreendedor, por meio de incentivos, trabalhando com as empresas para proporcionar crescimento, emprego e renda", disse o titular da Sedec, Ernani Polo.

A nova planta industrial da Fruki em Paverama contou com investimento de R$ 190 milhões, em projeto incentivado pelo Fundopem. A capacidade de produção no município, de aproximadamente 200 milhões de litros por ano, resultou em um aumento de 50% na capacidade produtiva total da empresa, impulsionando a atuação da Fruki no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

Somando as fábricas de Lajeado e Paverama, a empresa tem uma capacidade produtiva de 620 milhões de litros por ano (420 milhões em Lajeado e 200 milhões em Paverama), mantendo nove Centros de Distribuição (CDs), instalados em Lajeado, Paverama, Farroupilha, Santo Ângelo, Pelotas, Canoas e Osório, no Rio Grande do Sul; e em Biguaçu e Blumenau, em Santa Catarina.

100 anos de tradição

A trajetória da Fruki Bebidas começa em 1924, em Arroio do Meio, com Emílio Kirst e seus filhos Bruno, Albano e Walter Kirst. A empresa inicia com uma pequena fábrica de cerveja, produzindo 200 garrafas por dia da marca Bella Vista. Também eram produzidos refrigerantes, água de mesa, xaropes, cachaças, vinagres, vinhos e aperitivos.

A marca Fruki surge em 1971. A virada do milênio foi significativa com o lançamento, em 2001, da Água da Pedra, que se tornou um dos principais produtos da empresa, e a inauguração dos Centros de Distribuição (CDs). Em 2018, a Fruki Bebidas entrou no mercado de Santa Catarina e, no ano seguinte, foi inaugurado o primeiro CD em Blumenau.

O final de 2023 foi marcado pela inauguração do segundo CD em Santa Catarina, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, e pelo início da produção na nova fábrica em Paverama, que simboliza a expansão da empresa.