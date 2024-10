Secretaria da Saúde entrega veículos para complementar o enfrentamento da dengue em Santa Catarina

Foto: Ana Melhado /SES

O Governo do Estado segue empenhado na intensificação das ações para enfrentamento das arboviroses em Santa Catarina. Nesta quinta-feira, 24, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou dois veículos para apoio aos municípios no combate à dengue. Este ano, estão sendo realizadas diversas atividades visando a prevenção e o controle do vetor, como reuniões técnicas, capacitação de profissionais, distribuição de inseticidas, ampliação de leitos hospitalares e campanhas nos veículos de comunicação.

“O popularmente chamado Fumacê é utilizado como uma ação complementar visando diminuir o número de mosquitos da dengue existentes no território, diante de uma situação de transmissão. Esses dois carros entregues vão nos auxiliar para as ações imediatas em locais com transmissão. É importante reforçar que os veículos fazem parte das ações de combate, mas a principal ação é a prevenção. Precisamos que a população verifique suas casas onde tem água parada, pneus, vaso de flor para que os mosquitos não proliferem, não tenha foco e para que o impacto para a nossa população e na rede de saúde seja o menor possível nessa nova temporada que deve iniciar agora do mês de novembro”, destaca o secretário Diogo Demarchi.

As caminhonetes, no valor de R$ 480 mil, integrarão a frota da Diretoria Estadual de Vigilância Epidemiológica e irão ampliar a capacidade operacional do Estado no apoio aos municípios. Neles serão instalados equipamentos de Ultra Baixo Volume (UBV), conhecidos popularmente como fumacê e utilizados no combate aoAedes aegypti. Um dos veículos irá substituir o atual, que é de 2010 e tem demandado diversas manutenções e no outro será instalado um equipamento que não está sendo utilizado.

“Tivemos mais de 350 mil casos prováveis de dengue em 2024 no estado, com 341 óbitos confirmados. Foram números que até então não tinham sido registrados aqui em Santa Catarina. Pensando no período e nas condições climáticas favoráveis ao mosquito, a Secretaria vem desenvolvendo diversas ações que somam-se a esses veículos entregues. Eles terão equipamentos de aplicação de inseticida para serem utilizados nos municípios com aumento no número de casos e como uma ação complementar”, explica o diretor de Vigilância Epidemiológica Estadual, João Fuck.

Ao longo de 2024, a SES, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), tem prestado suporte técnico a todos os municípios nas atividades de controle do vetor e vigilância dos casos. Isso inclui a distribuição e aplicação de inseticidas, capacitação de equipes, visitas e reuniões técnicas, a criação de comitê para análise de óbitos relacionados a zoonoses e a ampliação de leitos hospitalares para atender pacientes com complicações clínicas.

Além das ações contínuas, as atividades estão sendo intensificadas para enfrentar o cenário atual. Em colaboração com os municípios, a SES solicitou ao Ministério da Saúde a expansão da vacinação contra a dengue para crianças de 10 a 14 anos e o aumento do financiamento para Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Estão em andamento atividades como capacitação de agentes, reuniões com municípios e macrorregiões sobre manejo dos casos, vigilância e controle de vetores, discussão de planos de contingência, investigação de óbitos, além de um seminário estadual e uma campanha de recolhimento de pneus. A SES também está adquirindo 100 equipamentos costais motorizados para aplicação de inseticidas.

Mesmo com todo o esforço do Estado no combate à dengue, é importante que cada um de nós faça a sua parte. “Eliminando os locais com água parada, esses são os locais que o mosquito se utiliza para reproduzir. Se cada um fizer o seu papel, podemos ter uma redução do risco de ver uma transmissão mais acelerada nos próximos meses, no início do próximo ano que costuma haver aumento de casos aqui no estado”, reforça João Fuck.

Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]