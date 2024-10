Estado firma convênios para obra em hospital de Cândido Godói e para aquisição de camas para o hospital de Quaraí

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), assinou dois convênios com instituições hospitalares por meio de videoconferência, nesta quarta-feira (23/10). O Hospital Santo Afonso, de Cândido Godói, receberá R$ 266,3 mil para a construção de um novo espaço para a farmácia do serviço. Para a Fundação Hospital de Caridade de Quaraí serão destinados R$ 158,7 mil para a aquisição de 25 camas hospitalares elétricas. Ambos os repasses fazem parte do programa Avançar Mais, voltado para a qualificação da rede hospitalar do Rio Grande do Sul.

A nova farmácia do Hospital Santo Afonso ocupará 55 metros quadrados junto ao setor de internação. A atual está localizada em outro andar e atende aos pacientes da internação e do ambulatório. Com o convênio, o Estado chega a R$ 564 mil investidos na instituição em 2024. Em janeiro, já haviam sido repassados R$ 298,4 mil para a aquisição de um equipamento de anestesia e um kit instrumental cirúrgico para a realização de cirurgias por vídeo, também no âmbito do programa Avançar Mais.

“Sempre é uma grande alegria podermos assinar instrumentos firmando transferência de recursos para nossa rede hospitalar”, disse a titular da SES, Arita Bergmann. A secretária citou a importância dos hospitais de pequeno porte para a rede assistencial do Estado, ressaltando o investimento de R$ 40 milhões nas unidades com até 50 leitos. Do total, R$ 33 milhões já foram pagos, qualificando o atendimento aos pacientes. “São hospitais com um papel muito importante na organização do sistema. O atendimento muitas vezes começa nos hospitais de pequeno porte para depois as pessoas chegarem aos médios”, destacou a secretária.

A direção do hospital de Quaraí explicou que os novos leitos vão substituir outras 25 camas, atualmente em uso, com mais conforto e comodidade para os pacientes. “É com grande satisfação que queremos agradecer esse convênio, que é de suma importância para o nosso hospital”, disse a presidente da Fundação Hospital de Caridade, Berenice da Silva Motta.

Na ocasião, a secretária da Saúde também destacou os investimentos já realizados pelos programas Avançar na Saúde e Avançar Mais, totalizando R$ 800 milhões.

Também presente à cerimônia, o prefeito de Quaraí, Jeferson da Silva Pires, ressaltou o apoio do Estado ao município. “São recursos que vão permitir uma saúde de qualidade na nossa cidade”, disse.

Texto: Ascom SES

Edição: Secom