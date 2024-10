Recuperação da ponte sobre o Rio dos Caixões, na ERS-531, é concluída

A comunidade de Tunas, na região Centro-Serra, voltou a utilizar a ponte sobre o Rio dos Caixões, na ERS-531. A estrutura, danificada pelas enchentes de maio deste ano, foi recuperada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Iniciadas em junho, as obras foram concluídas em menos de três meses. O investimento total foi de R$ 383 mil, provenientes do Tesouro do Estado.

A força das águas havia levado uma das cabeceiras da ponte e danificado um dos pilares, interrompendo totalmente o fluxo de veículos. A solução adotada pelos técnicos do Daer foi reforçar o pilar com concreto armado. Para prevenir futuros danos causados por enchentes, foi necessário recompor o aterro com uma estrutura mais robusta. As equipes também construíram cortinas em forma de muros de concreto armado como forma de contenção e e proteção do aterro.

O titular da Selt, Juvir Costella, destaca a importância da rápida resposta para a normalização do tráfego na ponte: "Essa obra demonstra nosso compromisso em restabelecer as condições de trafegabilidade nas rodovias afetadas pelas enchentes. A ponte sobre o Rio dos Caixões é vital para a mobilidade e a economia da região".

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressalta que as soluções implantadas têm caráter preventivo. "Nossos engenheiros não apenas recuperaram a estrutura mas também implementaram melhorias para torná-la mais resistente a futuros eventos meteorológicos extremos", explica.

A recuperação da ponte no km 11,6 da ERS-531 beneficia diretamente os moradores de Tunas e região, restabelecendo uma importante rota de escoamento da produção agrícola e facilitando o acesso a serviços essenciais em municípios vizinhos.