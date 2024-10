Governador apresenta potencialidades do Rio Grande do Sul em evento sobre energia eólica

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (23/10), da Feira Brazil Windpower 2024, em São Paulo, na qual apresentou as potencialidades do Rio Grande do Sul para o setor de energias renováveis. O evento, considerado o maior do Hemisfério Sul dedicado à energia eólica, reúne investidores, empresários, especialistas e gestores públicos para discutir as oportunidades e desafios na área.

Durante a manhã, o governador e o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, visitaram estandes de empresas e destacaram as iniciativas do Estado para fortalecer sua matriz energética sustentável.

“Nosso Estado tem avançado significativamente na transição para uma matriz energética limpa e diversificada. Atualmente, as energias renováveis representam mais de 83% da nossa potência instalada, com a energia eólica sendo responsável por 16,2% desse total", ressaltou Leite.

O governador também enfatizou o enorme potencial do RS para o desenvolvimento de projetos de energia eólica, tanto onshore quanto offshore. “O Rio Grande do Sul possui um potencial de geração eólica onshore de 103 GW, com ventos acima de 7m/s a 100 metros de altura, e outros 114 GW em áreas offshore, sendo a maior parte concentrada ao longo dos nossos 600 quilômetros de litoral", explicou.

O governador visitou estandes de empresas e apresentou as iniciativas do RS para fortalecer sua matriz energética sustentável -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Atualmente, 55 projetos estão em andamento, totalizando 17,2 GW em processo de licenciamento pela Fundação Esatdual de Proteção Ambiental. Com investimentos projetados que superam R$ 100 bilhões, o Estado se consolida como um dos principais polos de energia renovável do Brasil.

Leite também destacou o compromisso do governo em acelerar o licenciamento ambiental e criar mecanismos de financiamento para atrair ainda mais investimentos.

“Estamos fortalecendo nossa infraestrutura energética e promovendo políticas públicas para tornar o Rio Grande do Sul um hub de inovação e desenvolvimento sustentável. Esse é o caminho para um futuro mais verde e resiliente", concluiu o governador.