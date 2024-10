Outubro Rosa: Hospital Regional Terezinha Gaio Basso promove ações para pacientes e servidores

Fotos: Divulgação/SES

O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB), em São Miguel do Oeste, é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) que, neste mês, está desenvolvendo uma programação especial alinhada à campanha do Outubro Rosa. Nos últimos seis anos, o serviço de Oncologia realizou mais de 19.770 sessões de quimioterapia e concedeu 560 altas a pacientes que superaram essa etapa na luta contra o câncer.

O Outubro Rosa no hospital inclui diversas ações voltadas a pacientes e servidores. Entre elas campanhas de conscientização, rodas de conversa e a árvore dos desejos, onde os pacientes escrevem um bilhete com seus anseios e o colocam nos galhos da árvore. Além disso, a programação proporciona um espaço para que os pacientes compartilhem suas experiências e informações sobre o tratamento e a recuperação da doença. Também estão sendo realizadas campanhas nas mídias sociais, atividades com grupos voluntários e momentos de descontração, que incluem maquiagens, perfumes e música, visando alegrar os pacientes.

A enfermeira Jéssica Segsttater, gerente da Oncologia, destaca a importância dessas iniciativas. “Para os pacientes da oncologia, trabalhamos na redução do medo e da ansiedade. Ao conversarmos abertamente sobre o câncer e seus tratamentos, conseguimos diminuir o estigma e o medo associados ao tratamento, proporcionando um espaço seguro a eles. Pacientes bem informados tendem a seguir melhor as recomendações médicas, resultando em desfechos mais positivos. Realizamos um atendimento humanizado e os acolhemos com muito cuidado. O suporte social também contribui significativamente, pois promover discussões sobre o câncer ajuda a criar uma rede de apoio entre pacientes, familiares e profissionais da saúde, importante para o bem-estar emocional dos nossos pacientes. Eles precisam sentir que não estão sozinhos nessa luta”, explica.

A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) do Hospital Terezinha Gaio Basso tem se destacado pela qualidade e excelência no atendimento. Desde sua inauguração em 2018, realizou mais de 53,5 mil consultas, 19.700 sessões de quimioterapia e 4,9 mil procedimentos cirúrgicos, atendendo cerca de 30 municípios do Extremo Oeste. Dessa forma, o HRTGB tem contribuído para a redução dos transtornos enfrentados pelos pacientes evitando o deslocamento para outras cidades em busca de tratamento oncológico.

Referência para os municípios do Extremo Oeste catarinense, o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, unidade do Governo do Estado de Santa Catarina e administrado pelo Instituto Santé, atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade atende pacientes infantis e adultos, possui 92 leitos, amplo e moderno Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Emergência que funciona 24 horas.

