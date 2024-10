Governo apresenta Academia de Líderes e segunda edição do Lidera RS

Evento ocorreu no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari -Foto: Daniele Machado/Ascom SPGG

A Academia de Líderes , capacitação que visa aperfeiçoar lideranças do Estado, foi lançada nesta terça-feira (22/10) pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O ato foi o primeiro evento realizado após a reforma do auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, e contou com a presença do secretário-adjunto da SPGG, Bruno Silveira.

Durante o lançamento, também foram abertas as inscrições para o processo seletivo da segunda edição do Lidera RS, voltado para a capacitação de agentes públicos com perfil de liderança.

As iniciativas fazem parte da programação da Semana do Servidor 2024, que ocorre até 25 de outubro com campeonatos de esportes, homenagens, visitas guiadas e sarau.

"É muito importante que pessoas estejam preparadas para dar continuidade ao trabalho na máquina pública. Temos trabalhado para a valorização do servidor, sendo a reestruturação de carreiras e a formação de líderes exemplos disso", explicou Silveira.

A Academia de Líderes, formação oferecida pela Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep) da SPGG, busca certificar lideranças intermediárias do governo estadual, com foco nos chefes de divisão. Serão 40 horas-aulas distribuídas ao longo de quatro meses, com encontros presenciais e on-line, nos quais serão ministrados workshops e oficinas.

Os temas abordados abrangem formação de equipes de alta performance, desafios para liderar no setor público, gestão de projetos e papel do líder para os resultados. Nesta edição serão oferecidas 200 vagas, divididas entre quatro turmas.

As inscrições para a Academia de Líderes e para o processo seletivo do Lidera RS, realizadas pelo site da Escola de Governo , já estão abertas e seguem até 25 de novembro.

LideraRS

Lançado durante a Semana do Servidor 2023, o LideraRS está voltado a servidores da administração direta do Rio Grande do Sul com aptidão para gestão e potencial de liderança. A iniciativa com formação executiva teórica e prática, além de mentoria individual e coletiva.

A primeira edição teve 1 mil solicitações encaminhadas para a SPGG, responsável pelo processo de seleção. Para 2025, serão ofertadas 50 vagas.

"Por meio do LideraRS, conseguimos mudar a perspectiva de como as pessoas enxergam a si mesmas e o serviço público. Esperamos que essa visão seja expandida com a segunda turma", afirma a subsecretária da Sugep, Ana Dal Ben. "A Academia de Líderes dá seguimento ao ciclo de formação de lideranças no Estado, desta vez pensando nas pessoas que já deram o primeiro passo e são lideranças intermediárias no Estado", explica.

Durante o evento de lançamento do novo processo seletivo, participantes da primeira edição do LideraRS apresentaram o painel “Potências da liderança e atuação em rede na gestão pública”, quando relataram suas trajetórias dentro do serviço público e as potencialidades da iniciativa. A mediação do painel ficou a cargo da subchefe da comunicação da Casa Civil, Zete Padilha.

Semana do Servidor 2024

A Semana do Servidor 2024 conta com diversas atividades, serviços e ações visando à integração e valorização dos servidores e funcionários da administração pública estadual. A realização do evento é uma celebração ao Dia do Servidor Público do Rio Grande do Sul, comemorado em 28 de outubro.

A ação, que começou em 10 de outubro, é uma iniciativa da SPGG em parceria com as secretarias da Cultura e do Esporte e Lazer.