Estado destina mais de R$ 2,2 milhões para escolas de cinco municípios

O governo do Estado iniciou reformas em seis escolas estaduais de Bom Retiro do Sul, Coronel Pilar, Pelotas, Porto Alegre e São Valentim do Sul. O investimento, de mais de R$ 2,2 milhões, é feito pela contratação simplificada, modelo implantado neste ano para dar mais agilidade à manutenção dos prédios escolares. Juntas, as instituições atendem a mais de 1,3 mil alunos.

Na contratação simplificada, a licitação é feita por lotes de escolas e há um “catálogo de serviços” à disposição da SOP para atender às demandas com maior velocidade. Não é necessário licitar cada serviço, e as escolas têm uma empresa responsável pré-contratada para realizar as obras.

A principal diferença da contratação simplificada em relação aos outros modelos até então disponíveis é o tempo. Ela permite prazos muito menores, dando agilidade às solicitações. No passado, uma obra feita por meio de uma licitação poderia demorar meses para começar, dependendo do andamento do processo. O novo sistema permite que uma demanda seja atendida em 24 horas, se considerada emergencial.

EEEF de Brasília, de Bom Retiro do Sul, recebeu R$ 15,5 mil para reforma do telhado com manutenção do sistema de escoamento -Foto: Joeser Guimarães/SOP

Porto Alegre

Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Santa Rita de Cássia

Investimento: R$ 598,5 mil

Obra: reforma geral

Início: 10/10

Prazo: 180 dias

Fiscalização: 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Porto Alegre

Empresa responsável: Jireh Comércio e Serviços da Construção Civil

Alunos: 232

Endereço: rua Silveiro, 1.640

EEEF Maurício Sirotsky Sobrinho

Investimento: R$ 179,5 mil

Obra: reforma das paredes e do telhado, da impermeabilização, dos pisos e das pinturas

Início: 1/10

Prazo: 150 dias

Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre

Empresa responsável: Jireh Comércio e Serviços da Construção Civil

Alunos: 346

Endereço: rua Padre Caldas, 59

Coronel Pilar

Escola Estadual de Ensino Médio São Lourenço

Investimento: R$ 722,8 mil

Obra: recuperação do telhado, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes e das pinturas

Início: 9/10

Prazo: 150 dias

Fiscalização: 16ª Crop, de Bento Gonçalves

Empresa responsável: Engpac

Alunos: 35

Endereço: avenida Vinte e Cinco de Julho, 762

Pelotas

Colégio Estadual Félix da Cunha

Investimento: R$ 169 mil

Obra: reforma geral

Início: 3/10

Prazo: 90 dias

Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas

Empresa responsável: Engpac

Alunos: 415

Endereço: rua Benjamin Constant, 1.459

São Valentim do Sul

EEEF Rogaciano Giordani

Investimento: R$ 537 mil

Obra: reforma do telhado, dos pisos da quadra de esportes e dos banheiros, do refeitório, dos corredores e da sala de vídeo, manutenções elétricas e hidráulicas e pinturas

Início: 4/10

Prazo: 150 dias

Fiscalização: 16ª Crop, de Bento Gonçalves

Empresa responsável: Engpac

Alunos: 27

Endereço: rua Brasil, 431

Bom Retiro do Sul

EEEF de Brasília

Investimento: R$ 15,5 mil

Obra: reforma do telhado com manutenção do sistema de escoamento

Início: 2/10

Prazo: 30 dias

Fiscalização: 3ª Crop, de Estrela

Empresa responsável: H2F Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra

Alunos: 278

Endereço: rua Senador Pinheiro Machado, 3.881