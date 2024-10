Governo de Santa Catarina destina R$ 1,8 milhão para ampliar serviços de saúde na região Oeste

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O governador Jorginho Mello confirmou o repasse de R$ 1,8 milhão para a área da saúde, para ampliar o acesso aos serviços médicos de média e alta complexidade no Oeste catarinense. O anúncio foi feito em Chapecó, na manhã desta terça-feira, 22, durante a inauguração do Elevado da Bandeira .

O recurso será destinado para o Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina (CIS/AMOSC), que é responsável pela organização de consultas especializadas e exames para os municípios da região.

“Estamos comprometidos em garantir que a saúde chegue com mais eficiência a todas as regiões do estado, especialmente em áreas onde há maior demanda. Este repasse reforça nosso compromisso com o bem-estar de cada catarinense”, afirmou o governador Jorginho Mello.

O investimento tem como objetivo diminuir a fila de espera e melhorar o atendimento à população, com foco em consultas e procedimentos que exigem maior complexidade técnica.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Estamos aqui com o nosso governador para confirmar esse repasse importante e que será gerido pelo Consórcio Intermunicipal administrado pelos prefeitos, municípios e secretários municipais que organizam e têm um foco muito grande em exames de especialidades médicas. É algo que está na rotina dos municípios e que até então não tinham reconhecimento do Estado. Nós passamos a fazer parte dessa rotina, com a orientação do governador Jorginho Mello, aportando valores. De imediato, esse ano serão R$ 30 milhões para 15 consórcios intermunicipais e pretendemos continuar nessa política em parceria com os municípios, visando acelerar o atendimento da nossa população”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O CIS/AMOSC atende municípios do Oeste de Santa Catarina, unindo esforços para otimizar os recursos e proporcionar melhores condições de acesso aos tratamentos. Com este novo aporte financeiro, a expectativa é de que haja uma aceleração nos atendimentos, especialmente em especialidades médicas com maior procura.