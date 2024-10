Após habilitação estadual em cardiologia, Hospital Dom Joaquim realiza primeiras cirurgias da especialidade em Sombrio

Foto: Comunicação Hospital Dom Joaquim/IMAS

O Governo do Estado segue atuando para aumentar a oferta de serviços e encurtar a distância entre os domicílios dos pacientes e os locais de tratamento. O Hospital Dom Joaquim, de Sombrio, realizou as duas primeiras cirurgias cardíacas, em atendimento de emergência, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa ampliação foi possível, após a Secretaria de Estado da Saúde (SES) garantir a habilitação da unidade para procedimentos de alta complexidade cardiovascular há um mês.

A paciente Maria de Lourdes da Silva, de 70 anos, de Santa Rosa do Sul, estava com uma cirurgia de prótese de joelho agendada, e durante uma consulta se queixou de dor torácica de recorrência quando fazia esforço. A equipe médica priorizou investigar essa queixa e realizou exames, constatando uma lesão extensa no coração.

Imediatamente foi agendada a cirurgia de ponte de safena realizada de maneira inovadora. “A paciente foi operada com uma técnica um pouco diferente sem circulação extracorpórea, que é aquela máquina para parar coração e pulmão. A técnica utilizada é mais complexa, mas a recuperação do paciente é muito mais rápida”, explicou o cirurgião cardiovascular, Dr. Rodrigo Mussi Milani, referência nacional na especialidade.

A cirurgia da dona Maria durou três horas e foi realizada com sucesso. Segundo ela, a recuperação evolui muito bem e já está em casa sob os cuidados da família. “Estou muito feliz e agradecida. Fui muito bem atendida pela equipe do Hospital Dom Joaquim”, revelou.

O segundo procedimento realizado foi do morador de Sombrio, José Alves Dassoler, de 76 anos, que deu entrada na unidade com um ritmo cardíaco lento. “O paciente foi atendido no pronto socorro da unidade e foi solicitado uma avaliação, pois apresentava um ritmo cardíaco muito fraquinho. Ele foi imediatamente internado para UTI, onde o estabilizaram. Logo em seguida, foi realizada a cirurgia de implante de marcapasso”, explicou o cirurgião cardiovascular, Dr. Américo Kitawara.

O paciente já está em casa, em ótima recuperação. “Estava muito preocupado, mas as técnicas, as enfermeiras e os médicos me deram muita segurança e tranquilidade. Hoje estou muito bem e feliz com o sucesso da minha cirurgia”, contou José.

As cirurgias foram possíveis devido a atuação da equipe multidisciplinar da unidade adquirindo materiais e insumos no menor tempo possível para iniciar a realização dos procedimentos. A unidade está atendendo uma demanda de toda a população da região Sul de Santa Catarina. Além disso, o hospital tem investido na estrutura e em tecnologia para oferecer o melhor aos pacientes.

O Hospital Dom Joaquim, em Sombrio, administrado pelo Instituto Maria Schmitt (IMAS), é contratualizado com a SES para atendimento dos pacientes da região pelo SUS. A unidade está inserida na Política de Valorização Hospitalar, o qual recebe um incentivo fixo de R$1,3 milhão mensal, e tem pactuado com a SES a realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade, com pagamento por produção, que pode chegar a R$2,3 milhões mensais.