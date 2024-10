Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura reforça capacidade operacional com novos veículos

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou, na segunda-feira (21/10), a entrega de dez veículos para atender às necessidades das diversas áreas de atuação da pasta. O ato de entrega ocorreu na sede da Sema, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Os novos veículos, modelo picape Fiat Toro, serão utilizados para otimizar o deslocamento dos servidores nas atividades rotineiras de cada setor e apoiar a fiscalização e o monitoramento ambiental em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

A aquisição faz parte da reestruturação da frota, que inclui a entrega imediata de dez caminhonetes Fiat Toro e a aquisição de mais 15 veículos 4x4. Destes, dez estão em processo de licitação com recursos do Estado e cinco com recursos de compensação ambiental, e a previsão de entrega é até o final de 2024.

O diretor-geral da Sema, Carlos Norberto Fraga, ressalta o compromisso do governo com a modernização e o fortalecimento das ações de preservação ambiental. "Com uma gestão financeira responsável, conseguimos melhorar as condições de trabalho e proporcionar mais agilidade e eficiência às nossas equipes", destaca.

A reestruturação da Sema abrange a renovação da frota e melhorias nas condições de trabalho dos colaboradores. Isso inclui a aquisição de mobiliário novo, com a compra já realizada de 300 novas cadeiras mais ergonômicas, e reformas nas instalações, que proporcionarão salas mais adequadas e funcionais. As novas instalações contarão com mais espaço e equipamentos atualizados, como mesas, cadeiras e notebooks, além da ampliação dos pontos de rede de internet.

Além disso, a reestruturação prevê a compra de aproximadamente 70 armas de fogo, incluindo pistolas e espingardas modernas, para os guardas-parques das Unidades de Conservação (UCs).

Com a chegada das novas caminhonetes, foi realizado um remanejamento da frota da Sema, composta da seguinte forma:

Gabinete: 2 Fiat Toro

Zoológico de Sapucaia do Sul: 1 Mitsubishi L200 e 1 Chevrolet Spin

Jardim Botânico: 1 Fiat Toro

Unidade de Conservação Parque Estadual do Itapeva: 1 Mitsubishi L200

Unidade de Conservação Parque de Itapuã: 1 Mitsubishi L200 e 1 Chevrolet Spin

Central de Veículos: 6 Fiat Toro, 1 Mitsubishi L200 e 2 Chevrolet Spin

Emergência (veículo caracterizado): 1 Fiat Toro e 1 Mitsubishi L200

A distribuição dos novos veículos foi definida pela gestão da secretaria com base na reorganização da Central de Transportes, priorizando as localidades com maior demanda e necessidades emergenciais.