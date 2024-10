Leite assina repasse para equipar hospital de Santa Maria com tomógrafo e para obras em instituição de Restinga Sêca

O governador Eduardo Leite e a direção do Hospital Regional de Santa Maria assinaram, nesta segunda-feira (21/10), convênio que repassaráà instituição R$ 2,37 milhões do Estado, por meio do programa Avançar Mais, para a aquisição de um tomógrafo computadorizado. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, acompanhou o ato na sede do HRSM.

Atualmente, o hospital, que pertence ao Estado e é gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia, utiliza um aparelho de empresa terceirizada. De acordo com a direção, o equipamento próprio permitirá agilizar e realizar mais exames complexos em neurologia, traumato-ortopedia, cardiologia e cirurgia vascular com mais precisão e menor exposição dos pacientes às doses de radiação.

"Fazemos questão de solenizar a assinatura desses convênios porque nem sempre foi assim. Além de quitar a dívida de mais de R$ 1 bilhão com hospitais, ainda promovemos o maior volume de investimentos dos últimos tempos, com os programas Avancar e Avancar Mais, que já superam R$ 1 bilhão na área. Só aqui no Hospital Regional,os repasses já somam R$ 12 milhões. E logo teremos a abertura do novo centro de hemodinâmica. Estamos no coração do Rio Grande e saímos daqui com o coração aquecido por entregar essas melhorias de atendimento à população", afirmou o governador.

Com 64 canais na aquisição e 128 canais no pós-processamento, que permitem obter imagens altamente detalhadas, e utilização de inteligência artificial, o novo tomógrafo também tem a capacidade de se adaptar a qualquer tipo de paciente. O equipamento ainda usa menor dosagem de insumos injetáveis para o contraste, com maior economia de recursos para o hospital.

"A gente ouve lá na ponta, da população, o quanto melhorou a qualidade do Hospital Regional a partir dos esforços do Estado e a parceria com a iniciativa privada. Agradeço a cada um desses homens e mulheres, trabalhadores da instituição", afirmou o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom.

O governador também conheceu equipamentos da hemodinâmica, a enfermaria, a neurocirurgia, a fisioterapia e a unidade de tratamento intensivo (UTI), custeados com R$ 1,57 milhão do Estado, bem como as obras da UTI adulto e do centro de hemodinâmica, financiadas com outros R$ 4,53 milhões do programa Avançar na Saúde.

"Com investimentos do Avançar na Saúde neste hospital, já foram realizadas mais de 1,2 mil cirurgiaseste ano, enquanto, no passado, nenhuma foi realizada. Faremos deste hospital referência de excelência em cardiologia, com atendimento para toda a Região Central, eliminando a necessidade de grandes deslocamentos", afirmou Arita.

Na ocasião, também foi assinado convênio entre o governo do Estado e o Hospital de Caridade São Francisco, de Restinga Sêca, para a reforma do centro cirúrgico e da central de material esterilizado. O contrato, no valor de R$ 470 mil, prevê a conclusão das obras do centro cirúrgico, desativado desde 2012.

"O coração do Rio Grande hoje bate mais forte, feliz ecaliente. Este projeto do bloco cirúrgico vem para salvar vidas. É um momento de muita gratidão ao governador por entender essa necessidade", afirmou o prefeito de Restinga Sêca, Vilmar Foletto.

Integração no Ciosp qualifica ação de Segurança Pública

Durante a visita a Santa Maria, o governador ainda conheceu as instalações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) do município. O Ciosp centraliza os serviços de segurança da cidade, como as centrais telefônicas 153, da Guarda Municipal, 190, da Brigada Militar (BM), e 197, da Polícia Civil, instaladas no mesmo espaço físico, localizado na avenida Nossa Senhora Medianeira, 91.

A integração proporcionada pelo Ciosp qualifica e agiliza a resposta às demandas da população com celeridade na troca de informações operacionais em meio a ocorrências, melhorando as tomadas de decisão. A Guarda Municipal e a BM ocupam o segundo andar do prédio. No térreo, opera a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento da Polícia Civil, que conta, inclusive, com celas para detenção de suspeitos.