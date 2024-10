Emoção e clima festivo marcam retomada de voos comerciais no Aeroporto Salgado Filho

Eram exatamente 8h04 da manhã desta segunda-feira (21/10) quando o primeiro avião comercial tocou o solo de Porto Alegre desde as enchentes de maio. Logo em seguida, por volta das 8h20, pousou a segunda aeronave, trazendo mais passageiros ao Rio Grande do Sul. A manhã desta segunda-feira (21/10) marcou um dia emblemático para o Estado, com o retorno das operações de voo no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

Prestes a aterrissar, o primeiro avião de passageiros desde as enchentes de maio tocou o solo às 8h04 -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu os primeiros passageiros na pista de pousos e decolagens e comentou o significado dessa retomada. “O momento doloroso que passamos foi sucedido, imediatamente, pela imensa força de superação do povo gaúcho, que recebeu apoio do Brasil inteiro. Agora, a retomada das operações do aeroporto é mais um símbolo dessa recuperação. Com essa reabertura, convidamos a todos os brasileiros para visitarem o nosso amado Rio Grande”, declarou.

O governador também demonstrou otimismo em relação aos efeitos da reabertura na economia do Estado. “A expectativa é a melhor possível. A partir da retomada do aeroporto, teremos impactos bastante positivos para o turismo e os negócios e a volta de grandes eventos no Estado. É por isso que estamos fazendo o maior investimento da história do Estado em promoção turística e estamos muito animados”, acrescentou.

Em foto simbólica, Leite segura a bandeira do RS na janela da cabine para celebrar a retomada dos voos -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Vindos de São Paulo, os dois primeiros voos, um da Azul e o outro da Gol, transcorreram de forma especial. O avião da Azul, primeiro a chegar, estava caracterizado com elementos da cultura gaúcha e seus comissários trajavam lenços com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Na aterrissagem, pilotos de ambas as aeronaves tremularam bandeiras do Estado pela janela da cabine. A bordo desses aviões, não faltaram emoção, alegria e entusiasmo.

Além de receberem os cumprimentos das autoridades na pista, os passageiros também foram recepcionados de forma calorosa e festiva no saguão do aeroporto. O clima era de celebração, com apresentações da Trupe de Natal — uma das atrações do Natal Luz de Gramado —, de uma banda de música típica alemã, da “estátua viva” do Laçador, de mascotes de parques da Serra gaúcha e de outras atrações preparadas pelo governo do Estado.

Inicialmente, o Aeroporto contará com 71 voos, sendo 37 partidas e 34 chegadas, com expectativa de que cerca de nove mil passageiros circulem por dia.

“Hoje é um dia especial para nós, gaúchos. Depois de tudo o que passamos, nosso aeroporto está finalmente aberto, pronto para receber a todos com braços abertos. Esse é um marco que simboliza não apenas a recuperação, mas também um novo ciclo de oportunidades para o turismo e para o desenvolvimento da nossa terra. Esperamos um grande fluxo de turistas para eventos importantes como a Festuris e o Natal Luz de Gramado, que certamente se beneficiarão com a reativação dos voos", afirmou o secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

O Salgado Filho também recebeu material da campanha de divulgação do turismo gaúcho que está sendo desenvolvida em todo o país -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

A reabertura da principal porta de entrada de turistas no Rio Grande do Sul se alinha com o lançamento da Campanha Nacional do Turismo pelo governo do Estado. O governo estadual investirá R$ 30 milhões na divulgação do turismo para atrair visitantes de todas as regiões do Brasil. As ações envolvem uma ampla estratégia de divulgação que inclui presença na TV, no rádio, em aeroportos, além de ativações em mídia digital e ações com influenciadores.

Também estiveram presentes na reativação do Salgado Filho o ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social e ex-ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, o CEO da Azul, John Rodgerson, e o Assessor da Presidência da GOL, Alberto Fajerman.

Lounge do governo

O governo do Estado também está presente neste momento de reabertura com um lounge receptivo preparado pela Secretaria de Turismo (Setur), na área externa do terminal. No espaço, está ocorrendo a distribuição de chocolates, toucas de natal e pedras de ametista aos turistas. Para animar o momento, estão ocorrendo, também, intervenções artísticas de acolhimento.

Lounge do governo do Estado dá boas-vindas aos turistas com produtos gaúchos -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Horário de funcionamento e rotas iniciais

Neste primeiro momento, as rotas contempladas são São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Rio de Janeiro (Galeão) e Brasília. Os voos serão realizados das 8h às 22h em uma pista de 1.730m. O terminal, por sua vez, ficará aberto 24h, todos os dias.

Para mais informações sobre embarque e desembarque, check-in, estacionamento e mobilidade, clique aqui .