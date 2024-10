Governo de Santa Catarina e PRF realizam curso a condutores das motolâncias inédito no estado

Foto: Ana Melhado ASCOM/SES

O Governo do Estado viabiliza mais uma iniciativa importante para o aprimoramento dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza o primeiro curso de pilotagem defensiva para os condutores de motolâncias, em parceria com a Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF). A aula inaugural ocorreu nesta segunda-feira, 21, na SC-401, em Florianópolis.

“O curso vai proporcionar mais qualidade no atendimento ao paciente, valorização do trabalho dos profissionais envolvidos e preocupação com a sua segurança, pois são pessoas que se dedicam a salvar vidas todos os dias, o nosso capital humano. Além disso, o Samu está sempre avançando no conhecimento, na expansão e na cobertura do serviço. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa primeira turma, e a parceria com a PRF é importante para melhorar ainda mais a capacitação das nossas equipes”, destaca Diogo Demarchi, secretário de Estado da Saúde.

A iniciativa tem o objetivo de diminuir o tempo resposta às emergências evitando maiores danos à saúde como sequelas irreversíveis ou até mesmo a morte. O curso inédito no estado terá a duração de cinco dias, com treinamento teórico e prático para a operação segura e eficiente das motolâncias. A primeira turma terá 27 profissionais de SC e três do Rio Grande do Sul.

“A parceria entre PRF e o Samu é um serviço de extrema relevância para o atendimento em emergência médica. Oferecer a capacitação representa um ganho para sociedade, pois a qualificação dos profissionais garante uma resposta rápida e eficaz a situações críticas, salvando vidas e proporcionando cuidados essenciais no momento e local da ocorrência da forma mais adequada possível”, afirma Jefersson Antonio de Oliveira, diretor da UniPRF.

A capacitação permitirá aos condutores responder de forma ágil e segura às situações de emergência, mesmo em condições adversas, contribuindo significativamente para a qualidade do APH-Móvel em Santa Catarina. Nesta edição, farão o curso os profissionais indicados pelos municípios que já implantaram e vão implantar as motolâncias.

“O curso de condutores de motocicleta para as equipes do Samu é focado na segurança do profissional na condução dessas motocicletas, para que os socorristas consigam chegar no local do atendimento no menor tempo possível, mas com segurança. É um curso de pilotagem de direção defensiva, para que mesmo no horário de pico, quando tiver dificuldade de trânsito, bloqueios de vias, que eles consigam chegar para atender o paciente em locais de difícil acesso, devido a versatilidade da motocicleta”, explica o instrutor chefe da PRF, Rodrigo Barbosa Suman.

Foto: Reprodução/Secom SC

Atendimento em locais de difícil acesso

Como uma solução inovadora e eficaz para enfrentar os desafios do atendimento de emergências em ambientes urbanos complexos, as motolâncias também salvam vidas e promovem uma saúde pública mais eficiente e acessível. “A crescente demanda pelo serviço de emergência e o desafio de realizar um atendimento mais rápido e com qualidade, impulsiona a adoção de soluções inovadoras, como é o caso das motolâncias. Esse impacto é especialmente notável em cidades com altos índices de acidentes de trânsito, onde cada minuto conta para salvar uma vida”, considera Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência da SES.

As motolâncias são pilotadas por um técnico de enfermagem, altamente treinado, para realizar o primeiro atendimento emergencial ao paciente. Elas estão equipadas com o essencial para a prestação de cuidados com a saúde, como desfibriladores, materiais para controle de hemorragias, cilindro de oxigênio, equipamentos para suporte básico de vida e outros suprimentos médicos. As motos servem como apoio das Unidades de Suporte Básico (USB) e das de Suporte Avançado (USA).

Atualmente as motolâncias atuam em Itapema e Balneário Camboriú. As próximas cidades a implantar o serviço serão Itajaí, Florianópolis e Criciúma.

