Osteoporose é a causa de 9 milhões de fraturas anualmente

O dia 20 de outubro marca o Dia Mundial da Osteoporose. Essa data foi criada pela Fundação Internacional de Osteoporose (IOF) para a conscientização a respeito desta condição, a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento adequado à osteoporose. Com esse objetivo, a Crônicos do Dia a Dia (CDD), associação que visa o acolhimento e comunicação sobre doenças crônicas, participa anualmente da campanha “Proteja Seus Ossos” a fim de produzir informação e mobilizar a sociedade quanto à osteoporose, além de informar sobre os riscos que ela representa à saúde e qualidade de vida de pessoas na terceira idade e que convivem com condições crônicas.

Estima-se que a osteoporose seja a causa de cerca de 9 milhões de fraturas anualmente. Além disso, uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens sofrerão uma fratura devido à osteoporose. No entanto, a doença é muito subdiagnosticada e pouco tratada. De acordo com a IOF, 80% das pessoas que tiveram uma fratura relacionada à osteoporose não foram diagnosticadas.

Isto ocorre, em boa parte, porque a osteoporose precisa ser ativamente investigada para obter um diagnóstico mais preciso. Até a ocorrência de fraturas, a osteoporose é geralmente assintomática. Apesar da radiografia identificar a condição, ela pode ser detectável neste exame quando a perda de massa óssea é de 30%. Ou seja, neste caso, impossibilita-se o diagnóstico precoce.

O exame mais adequado para apontar a osteoporose é a densitometria óssea, que permite também o monitoramento a longo prazo. Para isso, recomenda-se a realização deste exame em mulheres a partir da menopausa e homens acima de 70 anos.

Proteja seus ossos

A conscientização a respeito da osteoporose é extremamente importante em uma sociedade cada vez mais longeva, já que a doença pode representar uma perda de qualidade de vida muito grande, quando não tratada. Nesse sentido, as fraturas de quadril, um dos tipos mais comuns para pessoas com osteoporose, são um bom exemplo deste custo humano da osteoporose.

Ainda de acordo com a International Osteoporosis Foundation, aproximadamente 60% das pessoas necessitarão de assistência para caminhar por até um ano e 20% necessitarão de cuidados de enfermagem de longo prazo. Após uma fratura no quadril, as taxas de mortalidade em até um ano aumentam de em até 20%.

No entanto, quando propriamente tratada, é possível ter qualidade de vida com osteoporose. Por isso, a CDD acredita que informação é crucial para prevenção de danos para quem vive com osteoporose ou para diminuir os riscos de desenvolver esta condição.

Como parte desta campanha, a CDD está preparando o videocast Proteja Seus Ossos. O tema do episódio a ser publicado no final de outubro é a qualidade de vida e gerenciamento de dor na osteoporose, explorando abordagens integrativas com a participação de especialistas e pacientes que compartilham suas experiências e conhecimentos.

Sobre a CDD

A Associação Crônicos do Dia a Dia (CDD) é uma organização sem fins lucrativos que acredita no diálogo como ponte para que ninguém precise conviver com uma doença crônica sozinho. Nesse sentido, o objetivo do trabalho da CDD é apoiar todo o potencial humano para ampliar as perspectivas de vida das pessoas com condição crônica de doença, através de projetos e conteúdo, para que as pessoas não sejam definidas nem reduzidas a seus diagnósticos. A campanha Proteja Seus Ossos tem o apoio da Amgen.