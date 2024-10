Em Blumenau, Saúde promove ação para ensinar Reanimação Cardiopulmonar

Gestão passará do Ministério da Saúde para UniRio e Ebserh

Saúde Há 4 horas Em Saúde Hospital dos Servidores do Rio deverá se tornar hospital universitário Gestão passará do Ministério da Saúde para UniRio e Ebserh

Saúde Há 5 horas Em Saúde Entenda o impasse na gestão do Hospital Federal de Bonsucesso Ministério da Saúde transferiu gestão ao Grupo Hospitalar Conceição