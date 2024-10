Gabriel Souza destaca retomada do aeroporto como momento histórico na reconstrução do Estado

Com a retomada de voos comerciais marcada para segunda-feira (21/10), o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a realizar operações de voo nesta sexta-feira (18/10), em cerimônia com representantes dos governos estadual e federal e da Fraport – concessionária que administra o aeroporto. O vice-governador Gabriel Souza acompanhou a comitiva de ministros na vistoria de parte da pista que já está liberada para as operações comerciais em voos nacionais.

Gabriel destacou o papel do governo gaúcho no trabalho conjunto em várias frentes para tornar possível a reabertura. O aeroporto está fechado desde maio devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. “O Estado teve papel fundamental na interlocução entre todos os atores envolvidos para a retomada do Salgado Filho. Então hoje não é uma entrega qualquer, é um dia histórico do processo de reconstrução”, celebrou. O vice-governador reconheceu também o esforço da Fraport e de seus colaboradores para que a retomada ocorresse o mais breve possível.

O vice-governador ainda citou o decreto do governo estadual que garantiu isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nas operações destinadas à reconstrução do espaço. “A retomada garante a economia que gera emprego e renda não apenas no entorno do aeroporto e na capital, mas também para todos os que vivem no Rio Grande do Sul. O aeroporto é símbolo da economia e pujança do nosso Estado”, disse.

O primeiro avião a pousar trouxe os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, ao terminal. Os secretários de Turismo, Ronaldo Santini, e Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo também estiveram na cerimônia.

Na segunda-feira (21/10), o Aeroporto Salgado Filho reabre ao público e passa a operar com voos domésticos para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Inicialmente, a capacidade será de 71 voos diários e expectativa de 9 mil passageiros. O aumento da oferta será gradual até a retomada de voos internacionais em 2025.

Contrato de concessão do Porto Meridional de Arroio do Sal é assinado na Fiergs



O vice-governador também participou da assinatura do contrato de concessão do Porto Meridional de Arroio do Sal. O evento foi na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, e contou com a presença dos ministros Costa Filho e Pimenta e do presidente da Fiergs, Claudio Bier, entre outras autoridades e empresários.

A construção do porto tem o objetivo de escoar cargas que hoje são despachadas por terminais portuários de outros estados, como Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Gabriel explicou que, embora os investimentos para construção do Porto Meridional sejam privados, o governo do Estado irá trabalhar de forma complementar com investimentos em infraestrutura e logística, especialmente nas rodovias. “Estaremos juntos no projeto para formular as intervenções necessárias. É um investimento que vai impulsionar o Litoral Norte e melhorar a infraestrutura do Rio Grande do Sul”, afirmou.

A previsão é que a nova estrutura gere 7 mil empregos diretos e indiretos, além de possibilitar avanços à economia da região.