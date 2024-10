Secretaria de Estado da Saúde garante acesso dos municípios a medicamentos e insumos contra a Dengue

O Governo do Estado segue atuante realizando ações de combate à dengue em Santa Catarina. Nesta semana, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou o ofício circular nº 384/2024, com orientações e Atas de Registro de Preços garantindo acesso e facilitando a compra de medicamentos e insumos pelos municípios para serem utilizados no atendimento dos pacientes com dengue.

“Medicamentos para controle de dor, vômito, hidratação, tanto de forma oral quanto de forma injetável, foram organizados para compra pelos municípios que aderiram a essas atas de registro de preço possam retirar esses insumos. Uma dificuldade muito grande que todos os entes têm no momento que os casos de dengue aumentam é a compra de insumos. Então, através desta ata, junto aos fornecedores, garante quantidade e preço que podem ser acessados pelos municípios quando necessitarem”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Gaudenzi.

As atas de registros de preço são resultado de um processo licitatório conduzido pela SES. O objetivo é atender às demandas dos municípios participantes, conforme consta na Deliberação 74/CIB/2022.

O rol de medicamentos e o limite dos quantitativos para cada item foram estabelecidos pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SUV), com base em recomendações técnicas da equipe da Organização Panamericana da Saúde (OPAS).

:: Acesse o Ofício Circular nº 384/2024 e as Atas de Registro de Preços aqui

