AVISO DE PAUTA: Em Blumenau, Saúde Estadual promove ação para ensinar ressuscitação cardiopulmonar

Com o tema “Dia Mundial da Ressuscitação Cardiopulmonar: Venha Aprender a Salvar Uma Vida”, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza uma ação especial neste sábado, 19, no Parque Ramiro Ruediger, em Blumenau. O evento, aberto ao público, pretende aumentar a conscientização sobre a importância da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e ensinar habilidades de primeiros socorros por meio de oficinas práticas.

A Parada Cardíaca Súbita (PCS) é a principal causa de morte no mundo. A grande maioria das paradas cardíacas acontece em casa e quase 40% delas são testemunhadas por quem está próximo. O evento é uma oportunidade para que as pessoas aprendam os procedimentos corretos e saibam como agir na hora de fazer a reanimação cardiorrespiratória. O procedimento é crucial para a sobrevivência e os resultados positivos para o paciente, enquanto espera o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Serviço

O quê:Dia Mundial da Ressuscitação Cardiopulmonar: Venha Aprender a Salvar Uma Vida

Data:sábado, 19 de outubro 2024

Horário:das 10h às 14h

Local:Parque Ramiro Ruediger, em Blumenau.