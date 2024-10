Hospital e Maternidade Tereza Ramos implementa programa para reduzir infecções em recém-nascidos

Fotos: Divulgação/SES

As infecções hospitalares representam uma das principais ameaças à saúde de recém-nascidos, podendo resultar em graves sequelas e até mesmo levar à morte. Para enfrentar esse desafio, o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (HGMTR), em Lages, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), lançou o programa INOVA NEO. Fundamentado nas melhores evidências científicas e desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, o programa tem o objetivo de reduzir os índices de infecção e garantir a segurança dos pequenos pacientes.

Inicialmente, o Inova foi implementado na UTI geral adulta, onde alcançou resultados significativos, reduzindo os índices de infecção em mais de 80%. Além disso, estabeleceu um marco impressionante: dois anos consecutivos sem infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS). Devido ao seu sucesso, o programa foi expandido para outras equipes do hospital e agora está sendo lançado no setor neonatal.

“Ao iniciar a rotina do round, são estabelecidas metas diárias que todos devem cumprir. Ao final de cada plantão, essas metas são avaliadas e checadas. Por meio do round multidisciplinar, os profissionais realizam uma vigilância clínica mais eficaz, adequando a analgesia, monitorando a nutrição e a terapia antimicrobiana, além de proceder com a retirada dos dispositivos, o desmame da ventilação e a mobilização precoce,” explica a coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), enfermeira Ladyanne Kessin Flores.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Round Multidisciplinar Diário (RMD) é uma ferramenta de colaboração interprofissional que envolve enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, integrantes do SCIH, fonoaudiólogos, nutricionistas, entre outros. Essa equipe realiza, diariamente, no início do plantão matutino, discussões individualizadas dos casos à beira do leito dos recém-nascidos, estabelecendo metas diárias para todos os envolvidos.

O programa INOVA NEO conta com a participação de vários setores do hospital: a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo), o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), o Departamento de Educação Permanente (DEP) e o Núcleo de Segurança do Paciente (NUSEP).

Foto: Reprodução/Secom SC