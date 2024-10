Governo realiza 8º pagamento do programa Todo Jovem Na Escola para estudantes da Rede Estadual

O governo do Estado efetuou, nesta sexta-feira (18/10), o oitavo pagamento do programa Todo Jovem Na Escola em 2024. Destinado a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa é uma política pública que tem o objetivo de combater a evasão escolar e incentivar a permanência dos jovens nas escolas por meio de bolsas mensais.

Em outubro, o programa beneficiou 78.722 estudantes, totalizando um investimento de R$ 12,3 milhões. Os valores são depositados no Cartão Cidadão, emitido pelo Banrisul em nome do aluno.

O valor é de R$ 150 mensais para estudantes do Ensino Médio regular que atendem aos requisitos da bolsa, sendo que aqueles matriculados em escolas de tempo integral ou em cursos técnicos integrados recebem R$ 225. A situação do cartão também pode ser consultada no site da Secretaria da Educação (Seduc) .

O programa é coordenado pelo Gabinete de Projetos Especiais (GPE), liderado pelo vice-governador Gabriel Souza, em parceria com o Centro de Educação Baseada em Evidências (Cebe), da Seduc. Criado em 2021, durante a pandemia de covid-19, o Todo Jovem Na Escola foi reformulado em 2023 e é voltado para estudantes de famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita de até R$ 660 mensais.