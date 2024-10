Empresa de esterilização expande operações no Brasil

A Esteriliza, empresa especializada em serviços de esterilização de instrumentais cirúrgicos e hospitalares, abre novas unidades em diversas regiões do Brasil. Atualmente, a empresa atende mais de 80 unidades de saúde, oferecendo processos que envolvem desde a coleta dos instrumentais até sua devolução, prontos para reutilização em procedimentos médicos e cirúrgicos. Com uma média de mais de 3 milhões de itens esterilizados por mês, a operação segue padrões de acordo com as regulamentações sanitárias.

O ciclo de esterilização na Esteriliza envolve etapas padronizadas, começando pela higienização inicial dos instrumentais, realizada por equipamentos específicos. O processo é seguido pela inspeção, secagem e acondicionamento em embalagens estéreis, que garantem a manutenção das condições de esterilidade até o uso nos hospitais. Para cada tipo de instrumental, a empresa utiliza métodos de esterilização diferenciados, como o vapor saturado sob pressão (autoclave), óxido de etileno e peróxido de hidrogênio, selecionados conforme a natureza dos materiais a serem processados.

A Esteriliza também realiza monitoramento constante de seus ciclos de esterilização. São adotados indicadores químicos e biológicos para verificar a eficácia dos processos, além de manutenções preventivas nos equipamentos, assegurando a continuidade e confiabilidade das operações. A empresa mantém relatórios detalhados de cada lote processado, com rastreabilidade dos materiais desde a coleta até a entrega, garantindo o controle total dos produtos esterilizados.

Em termos de controle de infecções, a Esteriliza não registra, há mais de seis anos, casos de infecção hospitalar associados a seus serviços de esterilização. Esse resultado é atribuído à adoção de protocolos de controle microbiológico, bem como ao treinamento de seus colaboradores, que atuam de acordo com normas técnicas nacionais e internacionais.

Como parte do Grupo Bringel, a Esteriliza também se beneficia de sinergias com outras empresas do grupo, que atuam em outras áreas. O Grupo Bringel tem expandido sua atuação no mercado brasileiro e planeja levar suas operações, incluindo a Esteriliza, para outros países da América Latina.