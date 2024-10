No Dia Nacional da Vacinação, Saúde reforça a importância de manter as vacinas em dia para evitar doenças

Foto: Divulgação / SES

Nesta quinta-feira, 17 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Vacinação, data importante para alertar a população sobre os riscos das baixas coberturas vacinais. Por conta disso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância em manter a caderneta de vacinação atualizada. A imunização é uma das principais formas de prevenção de diversas doenças, podendo evitar casos graves, hospitalizações e até mesmo mortes.

A gerente de Imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), Arieli Fialho, lembra que a vacinação já foi responsável por erradicar doenças como a varíola, evitar surtos de sarampo, controlar a pandemia de influenza e, mais recentemente, reduzir o número de óbitos pela Covid-19.

“As vacinas já se provaram seguras e eficazes. Já impediram o adoecimento de milhares de pessoas por diversas doenças. Infelizmente, com o passar dos anos, temos visto uma resistência da população em manter as cadernetas atualizadas, seja pelo excesso de fake news que desacredita a eficácia e a segurança das vacinas; seja pela falsa sensação de segurança da população, por acharem que as doenças não podem retornar. Realmente, é uma situação bem preocupante porque estamos vendo algumas doenças retornando ao nosso convívio”, assinala a gerente.

O estado de Santa Catarina sempre foi reconhecido por conseguir manter boas coberturas vacinais. Nas Campanhas de Vacinação contra a poliomielite de 2014, por exemplo, a cobertura ficou em 96,29%; no ano seguinte, em 2015, em 95,50%. No entanto, em 2020, esse número caiu para 86,57%.

O mesmo acontece com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. No ano de 2016, o estado tinha coberturas vacinais de 97,34% na BCG; 98,21% na pentavalente; 102,93% na pneumocócica, mas esses números têm caído consideravelmente, com impacto direto da transmissão da COVID-19, especialmente nos anos de 2020 e 2021. Mas desde 2022, ocorre um aumento nas coberturas, sendo que no ano de 2023 o estado alcançou a cobertura vacinal do rotavírus (91,05%), meningo C (97,34%) e tríplice viral (96,52%). Os dados preliminares de 2024 mostram que o estado está alcançando a cobertura da meningo C e tríplice viral.

“Conseguimos fazer um resgate nas coberturas vacinais. Isso é um ponto importante para comemorar no Dia Nacional da Vacinação, pois estamos estabelecendo uma confiança novamente nas vacinas. Estamos também trabalhando em conjunto com os municípios várias estratégias para obter, como nos anos anteriores, uma posição de destaque em relação à cobertura no país. Desta forma, garantimos nossa saúde e a das pessoas próximas. Mas ainda temos muito pela frente, já que o objetivo é alcançar a cobertura vacinal adequada para todas as vacinas do Calendário”, destaca João Augusto Brancher Fuck, o diretor da DIVE/SC.

Atualmente, são oferecidas na rede pública de saúde 19 vacinas para mais de 20 doenças. Os imunizantes protegem contra doenças como gripe, febre amarela, poliomielite, sarampo, tétano, varicela, difteria, meningite, COVID-19, entre outras. Para se vacinar, basta comparecer a um posto de saúde com um documento com foto. Também é importante levar o cartão de vacinação, se tiver.



