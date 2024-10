Estratégias e ações do governo estadual reforçam vacinação no Rio Grande do Sul

O Dia Nacional da Vacinação, comemorado neste 17 de outubro, é uma data com a finalidade de ressaltar a importância das vacinas no controle e na prevenção de doenças. Ao longo de anos, com elas foi possível a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças graves – como varíola, caxumba, gripe, poliomielite, rubéola e sarampo.

Entre as ações desenvolvidas para continuar qualificando essa estratégia, a Secretaria da Saúde (SES) realizou neste ano a inauguração de uma nova central estadual de armazenamento de vacinas. Além disso, em dezembro, haverá uma premiação às cidades com maiores coberturas vacinais contra o HPV.

Segundo a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, a iniciativa visa estimular a população a se imunizar, ampliando a cobertura vacinal e a proteção contra diversas doenças e suas complicações.

“No Rio Grande do Sul, assim como em todo o país, vem diminuindo a adesão da população às doses que compõem os calendários vacinais, além das vacinas ofertadas em estratégias de campanhas nacionais, como a da influenza. Com as baixas coberturas, é fundamental estimular as pessoas a se vacinarem. A vacina é segura e eficaz”, ressalta.

Nova central

Em agosto deste ano foi inaugurada a nova sede da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi). Com 133m2que correspondem a três câmaras frias para armazenamento de vacinas e soros, a nova Ceadi ampliou em três vezes sua área refrigerada em comparação com a estrutura anterior. O local tem capacidade de conservação de 26 milhões de vacinas.

Com investimento de R$ 3,1 milhões, a mudança da sede foi um projeto estratégico da SES, com acompanhamento integral da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

É uma estrutura moderna, atendendo às normas exigidas nas legislações, que qualificará ainda mais os procedimentos de recebimento, conservação e expedição dos imunobiológicos aos 497 municípios do Estado.

Programa Imuniza Escola RS

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da SES e da Secretaria da Educação (Seduc), busca fortalecer as ações que integram as duas áreas no enfrentamento das vulnerabilidades. Para dar materialidade à parceria, foi implantado neste ano o Programa Imuniza Escola RS, cujo objetivo é resgatar as altas coberturas vacinais de crianças e adolescentes, sensibilizando e mobilizando escolas e equipes de saúde para promover a vacinação.

A primeira etapa do programa envolve a vacinação contra o HPV. Essa vacina está disponível no Sistema Único de Saúde (SES) para meninas e meninos de nove a 14 anos, em dose única.

O vírus leva o nome da sigla em inglês para Papilomavírus Humano, que está associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos cânceres de colo de útero, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres.

Com anúncio previsto para dezembro, a SES institui um prêmio que dará até R$ 100 mil aos municípios com maiores índices de vacinação. A ordem de classificação dos municípios considerará a quantidade de vacinados entre 1º de janeiro e 30 de novembro deste ano. Para receber a premiação os municípios devem apresentar uma cobertura vacinal igual ou superior a 80%.

Calendários de vacinação

É importante que as pessoas atualizem a caderneta de vacinação, recebendo, conforme a idade, todas as vacinas que fazem parte dos Calendários Nacionais de Vacinação definidos pelo Ministério da Saúde.

"Na hora de se vacinar, é recomendado que as pessoas levem a caderneta junto, para que seja feita uma revisão e a atualização dos esquemas vacinais. Queremos intensificar a adesão para todas as vacinas disponíveis", destaca Tani. "A vacinação elimina ou reduz drasticamente o risco de adoecimento ou de manifestações graves, que podem levar à internação e até mesmo ao óbito."

"A proteção não é só individual, mas coletiva. A vacina tem como principal função gerar imunidade, contribuindo diretamente para o controle e a eliminação de doenças provocadas por vírus e bactérias. Quanto mais pessoas estão vacinadas, menor é a ocorrência de novos casos", explica.

Os calendários vacinais dos diferentes ciclos de vida contemplam 27 vacinas que protegem o indivíduo contra várias doenças, desde o nascimento.